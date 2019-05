Dit is hoe tortillachips en koekkruimels jouw huis verwarmen

Het begint dus met restproducten zoals tortillachips, hondenbrokken of gemalen koekjes. Dat zijn geen producten meer die je had kunnen/mogen eten. Het zijn de koekjes of chips die in de fabriek naast de lopende band zijn gevallen of bijvoorbeeld een productiefout bevatten. Maar door ze samen te brengen met bacteriën in een vergister begint er een gasproces.

Gas schoonmaken

Uiteindelijk ontstaat er gas. Dat wordt biogas genoemd. Dat wordt getransporteerd via leidingen naar een installatie waar ze het gas schoonmaken. De CO2 wordt eruit gehaald waardoor het methaangehalte gelijk komt aan die van het bekende aardgas dat we nu gebruiken. Als dat gebeurd is, spreek je over groen gas en kan het in elk huishouden gebruikt worden.

Tortillachips waar groen gas van wordt gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

En dan is er nog die CO2 die ze uit het biogas hebben gehaald. Die wordt vloeibaar gemaakt en gaat met vrachtwagens naar de glastuinbouw waar het gebruikt wordt voor planten om ze te laten groeien.

Netbeheerder Enduris laat weten dat er oriënterende gesprekken worden gevoerd met andere groengasbedrijven. Verder kijken ze samen met waterschappen of het biogas dat wordt gemaakt van poepresten uit het riool ook omgezet kan worden naar groen gas.

25 procent

In totaal gaat er nu voor 12.000 huishoudens groen gas het regionale gasnet op in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is ongeveer gelijk aan 25 procent van het gasverbruik van alle woningen in Zeeuws-Vlaanderen. En de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, die hoeven daar dus niets voor te doen.

