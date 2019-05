Een spiksplinternieuwe boot voor de Domburgse Reddingsbrigade

De Domburgse Reddingsbrigade had de afgelopen tien jaar adoptieboot Ab Bas in bruikleen van de Stichting Familie Klem-LaBrijn. Nu beschikken ze weer over een eigen vaartuig. In samenwerking met de gemeente Noord-Beveland kon de reddingsbrigade voor Strandwacht Banjaardstrand een nieuwe reddingsboot aanschaffen.

De nieuwe reddingsboot is de eerste van een nieuwe serie reddingsboten. Afgestemd op de wensen van de leden van verschillende Nederlandse reddingsbrigades. Tim de Jonge, voorzitter van de Domburgse Reddingsbrigade: "Deze boot ligt veel rustiger in het water, je wordt niet gelanceerd als er grote golven zijn. En als je een drenkeling aan boord moet trekken helt deze boot een stuk minder over dan de boot die we hadden."

Ab Schuiling en Jesse Kooman bekijken de nieuwe reddingsboot (foto: Omroep Zeeland)

De Domburgse Reddingsbrigade verzorgt de bewaking van het Banjaardstrand. Daarnaast zetten zij zich ook in tijdens evenementen zoals golfsurfwedstrijden en zeilwedstrijden.