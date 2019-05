'Hoek is minstens gelijkwaardig aan VVSB'

Trainer Hugo Vandenheede van Hoek over de kansen van zijn ploeg (foto: Orange Pictures)

Hoek kwam in de eerste helft op een 0-2 achterstand, maar maakte het na rust in eerste instantie goed door terug te komen tot 2-2. "In de eerste helft speelden wij in een 3-5-2-formatie, maar dat verliep niet naar wens", zegt trainer Hugo Vandenheede. "Ik vond onze linkerkant te aanvallend en zij benutten die ruimte goed. In de tweede helft veranderden wij naar 4-3-3 en waren wij een stuk beter."

Koude douche

Het staat dan ook buiten kijf dat Vandenheede morgen in hetzelfde systeem begint als Hoek in de tweede helft speelde. "Toen we tot 2-2 waren teruggekomen dacht ik echt dat we de 3-2 ook nog gingen maken. Ik ben ook geen trainer die liever verdedigend speelt. Iedereen heeft gezien dat wij in die fase beter waren. Die 2-3 voelde dan ook echt aan als een koude douche."

Hoek-spelers juichen na de tweede treffer van de ploeg (foto: P. Maljaars)

Maar volgens Vandenheede is er nog niks aan de hand. "Het kan echt nog alle kanten op en wij gaan er echt alles aan doen om deze wedstrijd te winnen." De Belgische trainer van Hoek vindt wel dat zijn ploeg scherp moet blijven gedurende de negentig minuten. "De omschakeling is echt hun sterke punt. Ik verwacht dat zij een blok gaan zetten en gaan loeren op fouten van ons. Wij moeten hoog druk zetten zodat hun spitsenkoppel niet wordt bereikt." VVSB beschikt over een uitstekend aanvallend duo met Frank Tervoert (scoorde twee keer) en Tommy Bekooij. In de competitie scoorden zij bij elkaar 33 keer.

Schouder uit de kom

Vandenheede kan morgen weer beschikken over rechtsback Fabian Wilson die woensdag ziek was. Wel is verdediger Gert-Jan van Leiden een groot vraagteken. Tijdens de wedstrijd schoot zijn schouder uit de kom. De wedstrijd VVSB-Hoek begint morgen om 15.30 uur.

