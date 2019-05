Winkeldieven met behulp van live camerabeelden opgepakt

Verdachte winkeldiefstal aangehouden (foto: Politieteam Walcheren)

Bij de politie kwam de melding binnen dat bij een opticien een diefstal was gepleegd. De politie stuurde een motoragent, een eenheid van de noodhulp en een hondengeleider op pad. Volgens de politie was het een uitdaging om de vermeende dieven in de kraag te vatten, omdat het druk was in de stad vanwege de jaarlijkse Ruytermarkt.

Ondertussen werden de verdachten op het politiebureau met live beelden van bewakingscamera's gezocht. Even later kwamen de gezochte personen in beeld en kon de locatie worden doorgegeven. De politieagenten die op pad waren gestuurd konden de verdachten vervolgens inrekenen.