Kinderen zorgen voor gevaarlijke situatie op spoor: 'Trein had kunnen ontsporen'

Spoor bij Sas van Gent (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Toen agenten bij het spoor aangekomen waren, zagen ze in de verte de drie kinderen lopen. Omdat de agenten niet met de auto over of langs het spoor konden rijden, zijn zij op fietsen achter de kinderen gegaan. Eenmaal in gesprek gaven de kinderen toe dat ze de wissel omgezet hadden.

Volgens de politie had de actie van de kinderen verregaande gevolgen kunnen hebben. "Doordat de wissel was omgezet had een trein vanuit de richting van België kunnen ontsporen", schrijven de politieagenten op Facebook. De trein die al gepasseerd was, reed de andere richting op.

De drie kinderen zijn doorverwezen naar HALT. ProRail onderzoekt of er schade is ontstaan door de actie. Mocht dat zo zijn, dan worden de kosten op de kinderen verhaald.