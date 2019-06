Oud-speler Hoek én VVSB: 'Vrees dat Hoek het niet gaat redden'

Dennis van der Welle (rechts) in actie voor VVSB (foto: Omroep Zeeland)

Dennis van der Welle denkt dat Hoek weinig kans maakt

Van der Welle begon ooit met voetballen bij De Noormannen. Via Oostkapelle en SSV'65 kwam hij bij Hoek terecht. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen maakte hij de stap het land in en ging voetballen bij Spakenburg. Daarna maakte hij de overstap naar VVSB uit Noordwijkerhout. "Het is een hele gemoedelijke vereniging. Een typische club uit de Bollenstreek. Toen speelde VVSB nog op zondag en was de kans dus niet zo groot dat het tegen Hoek kon spelen."

Fanatieke aanhang

Van der Welle speelde met VVSB in de zondaghoofdklasse, toen het hoogste niveau van Nederland. "De club leeft enorm. Er zijn altijd veel fanatieke toeschouwers." Dat is ook één van de redenen dat Van der Welle, die ook nog voetbalde voor VVOG, DVS'33 en Ajax (amateurs) denkt dat VVSB doorgaat naar de finale van de nacompetitie. "VVSB heeft echt thuisvoordeel."

De laatste jaren heeft VVSB naam gemaakt als cupfighter. In het seizoen 2015/2016 wist de club de halve finale van de KNVB-beker te halen, waarin het werd uitgeschakeld door FC Utrecht. "Deze potjes in de nacompetitie zijn wel een beetje vergelijkbaar met die bekerwedstrijden", zegt Van der Welle. "Ze zijn dus wel gewend aan dit soort duels. Ik schat ze, helaas voor Zeeland, net iets hoger in dan Hoek op dit moment"

Lees ook:

