Je moet mannen met een lampje zoeken in 'wollig' Arnemuiden

"Breien en haken is niet aan mij besteed", lacht Piet Roelofs uit Den Bosch. Met zijn vrouw heeft hij een vaste standplaats op een camping in Wemeldinge en zijn vrouw houdt wél van breien. "Alhoewel het best ook een hobby voor mannen zou kunnen zijn, want het is een rustig werkje dat je overal kunt doen."

Het is de vierde keer dat Jeanet Jaffari- Schroevers het haak- en breifestival in Arnemuiden organiseert. Het is geen beurs en geen markt, de dag is het best te omschrijven als een handwerkmiddag. Ook dit jaar komen er weer honderden vrouwen uit Nederland én België op af. En een enkele man.

Ook Ton Hoppener uit Capelle aan den IJssel is zelf geen breier of haker. "Ik vind het leuk om met m'n vrouw mee te gaan. Zij wil het graag zien. En gelukkig komen er elk jaar - volgens mij - meer mannen. Dus ik voel me niet helemaal vereenzaamd hierzo."

Dealtje

Was er dan geen sprake van lichte dwang? Of een dealtje? "Nou ja..." Hoppener lacht: "Ik ga vandaag mee met haar, als we dan de volgende keer naar Zandvoort moeten voor een Max Verstappen ofzo, kan ze natuurlijk eigenlijk geen nee zeggen."