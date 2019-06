GOES opnieuw onderuit tegen FC Lienden, nacompetitie voorbij

Klaas van Hecke gaat een duel aan met Djamal Boerstra van FC Lienden (foto: Orange Pictures)

GOES reisde, ondanks de 3-0 nederlaag van afgelopen woensdag, toch met het nodige optimisme richting Gelderland. De ploeg van Veenstra mikte op een vroege treffer, maar het doelpunt viel na een paar minuten aan de andere kant. Guytho Mijland profiteerde van een fout achterin bij Ruben Holllemans en bracht Lienden al vroeg op een 1-0 voorsprong. Marlon Versteeg kreeg even later de kans om het duel definitief te beslissen, maar Brian Meulmeester pareerde het schot van de aanvaller. GOES kon hier aanvankelijk weinig tegenover brengen. Toch kreeg het voldoende mogelijkheden tot de gelijkmaker. Mart de Kroo, de vervanger van de geblesseerde Steve Schalkwijk, kon de bal niet genoeg sturen na een goede actie van Sherief Tawfik. Even later was het Jelle Klap die een goede voorzet in huis had, maar deze kon niet worden afgewerkt door Ray Kroon die hoog over schoot. In de omschakeling was het voor Lienden echter wel raak. Na een sterk uitgespeelde counter was het Marlon Versteeg die de 2-0 maakte voor de thuisploeg.

Strafschop

De Bevelanders bleven aandringen en kregen even later ook loon naar werken. Na een overtreding op Erwin Franse wees de arbiter naar de stip. Mart Kroo schoot de bal hard in de kruising en maakte zo de aansluitingstreffer namens GOES. De bezoekers bleven druk zetten voor het doel van Lienden. De Kroo kreeg vlak na zijn benutte strafschop gelijk een nieuwe mogelijkheid, maar Lienden-keeper Thom Jonkerman wist simpel redding te brengen. Daardoor gingen de ploegen rusten met een 2-1 stand in het voordeel van Lienden.

GOES gaat voor een resultaat

GOES kwam sterk uit de kleedkamer. Eerst kreeg Franse een grote kans op de gelijkmaker en nog geen minuut later mistte Tim de Winter bij de eerste paal. Diezelfde De Winter kreeg vlak daarna opnieuw een kans na een voorzet van Kroon, maar de kopbal van De Winter ging naast. Na deze sterke fase van GOES kabbelde de wedstrijd voort. De Bevelanders moesten nog vier keer scoren, maar de hoop vervloog naarmate de wedstrijd vorderde. Vlak voor tijd kreeg GOES nog een vrije trap, maar Ruben Hollemans wist deze mogelijkheid niet om te zetten tot een doelpunt. Ook invaller Jop Dekker kreeg nog een dot van een kans, maar de bal ging er niet meer in.

Lienden trekt aan het langste eind

Door de nederlaag kan GOES promotie naar de Tweede Divisie op zijn buik schrijven. Ondanks het negatieve resultaat kan de ploeg van Veenstra terugkijken op een veelbelovend seizoen.

Later vandaag kunt u hier een samenvatting van de wedstrijd en reacties van GOES bekijken

Scoreverloop

1-0 Mijland (6)

2-0 Versteeg (29)

2-1 De Kroo (36/pen)

Opstelling

Meulmeester, Klap, Tawfik (Dekker/87), James, Van Hecke (Bank/87), De Winter, Hollemans, Nguyen (De Vlieger/46), Franse, De Kroo, Kroon