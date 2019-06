Hoek uitgeschakeld voor promotie naar Tweede Divisie

Frank Tervoert loopt weg na één van zijn treffers (foto: Orange Pictures)

Hoek begon aan de wedstrijd met twee wijzigingen ten opzichte van afgelopen woensdag. Fabian Wilson was weer beter en verving Gert-Jan Van Leiden die last had van een schouder uit de kom. En Thomas Van Renterghem speelde in plaats van Ruben de Jager. De Zeeuws-Vlamingen moesten de 2-3 nederlaag van afgelopen woensdag zien weg te poetsen in Noordwijkerhout om kans te houden op promotie naar de Tweede Divisie.



De eerste minuten was het loeren op kansen, maar na een minuut of tien was het paniek in de defensie van Hoek. VVSB kreeg in een tijdsbestek van tien seconden drie grote kansen, maar de bal wilde er niet in. Het duurde tot een half uur in de eerste helft voordat VVSB een grote kans kreeg toen Gianni Tiebosch balverlies leed, maar spits Frank Tervoert scoorde niet. Lovette Felicia kreeg vijf minuten later een schietkans van een meter of 25, hij schoot naast. De grootste kans tot dan toe was voor Frank Tervoert die keeper Jordi de Jonghe al was gepasseerd, maar zijn inzet werd van de lijn gered door Lionel Fitsch. Gianni Tiebosch kreeg kort daarna nog een schietkans, maar ook zijn schot ging er niet in. Toch werd er nog gescoord vlak voor rust. Frank Tervoert passeerde keeper Jordi de Jonghe en scoorde de 1-0 scoorde voor VVSB.



Tervoert

De tweede helft was ruim vijf minuten oud toen Frank Tervoert de score verdubbelde en VVSB op een 2-0 voorsprong zette. Nog geen drie minuten later was het Thomas Van Renterghem die Hoek weer hoop gaf door de aansluitingstreffer te scoren. En diezelfde Van Renterghem zorgde zo'n tien minuten later ook voor de 2-2. Een identiek scoreverloop als afgelopen woensdag dus, toen Hoek ook een 2-0 achterstand wegwerkte en terugkwam tot 2-2. Hoek zette alles op alles, maar VVSB scoorde net als woensdag de 3-2. Opnieuw was het Frank Tervoert die scoorde en daarmee zijn hattrick maakte. Enkele minuten later scoorde diezelfde Tervoert bijna zijn vierde doelpunt, maar zijn kopbal belandde op de lat. Lionel Fitsch probeerde het nog met twee afstandsschoten, maar dat werd geen succes. VVSB maakte er nog 4-2 van door Lovette Felicia. Het was gelijk de laatste actie van de wedstrijd want de scheidsrechter floot meteen daarna af.



Uitgeschakeld

Hoek is hierdoor uitgeschakeld voor promotie naar de Tweede Divisie. Voor de ploeg van trainer Hugo Vandenheede zit het seizoen er op en Hoek kan zich gaan richten op het nieuwe seizoen in de Derde Divisie.

Later vandaag kun je hier de beelden van de samenvatting en reacties zien.

Scoreverloop

1-0 Tervoert (44)

2-0 Tervoert (51)

2-1 Van Renterghem (54)

2-2 Van Renterghem (65)

3-2 Tervoert (73)

4-2 Felicia (90+4)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Fitsch, Wilson (Mbikulu/85), Van den Bergh, Bannani (De Jager/76), Vandepitte, Constansia, Tiebosch, Van Renterghem, Impens (Ceesay/81), Doesburg