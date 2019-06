Swift kroont zicht tot kampioen en promoveert naar Hoofdklasse

Swift kroont zich na een zege op concurrent Nieuwerkerk tot kampioen van de Overgangsklasse (foto: Omroep Zeeland)

Swift wist dat het aan een punt tegen Nieuwerkerk genoeg had om het kampioenschap veilig te stellen. Toch gingen de Middelburgers in eigen huis voor de volle buit. In de eerste helft leek de ploeg last te hebben van de spanning. Het spelbeeld ging op en neer. In deze fase van de wedstrijd waren beide teams in balans. Toch stond Swift met 6-7 achter en wist het dat het in de tweede helft nog een tandje bij moest schakelen om vandaag het titelfeest te vieren.



Na de rust was het zeven minuten lang wachten op het eerstvolgende doelpunt. Toch was het Swift die de gelijkmaker produceerde. Volgens Dennis Plantinga was de 9-9 het sleutelmoment van de wedstrijd. Meteen hierna creëerde Swift een veilige marge van 12-10 en verdedigde het die gedurende de wedstrijd. Met nog vier minuten op de klok wist Swift dat de buit binnen was. Nieuwerkerk scoorde nog een paar punten, maar dat was slechts van belang voor de statistieken. Met een eindstand van 13-11 wist Swift de partij winnend af te sluiten.



Bij trainer Dennis Plantinga overheerste vooral de trots. "Door onze kwaliteit binnen de ploeg vinden mensen het bijna vanzelfsprekend dat we wel even het kampioenschap binnenhalen, maar als je ongeslagen kampioen wordt, heb je het gewoon boven verwachting gedaan als team."



De kans bestaat dat Swift volgend seizoen op het veld het opneemt tegen de andere Zeeuwse hoofdklasser; TOP Arnemuiden. Die ploeg speelt volgend weekend echter nog om de titel in een rechtstreeks duel tegen DSC uit Eindhoven.