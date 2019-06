Frans Bauer verovert harten op Vestrock: 'We spelen het dak eraf!'

Morgen Vestrock Junior, vanmiddag leek het wel een beetje Vestrock Senior. Niet op het 'gewone' festivalterrein met optredens van Nothing But Thieves, Davina Michelle en Nervo, maar wel in de Sint-Willibrordusbasiliek aan de markt in Hulst. Tweehonderd bewoners van zorgcentra van ZorgSaam in Oost-Zeeuws-Vlaanderen werden door Vestrock getrakteerd op een concertmiddag.

Wij zijn bejaarden, dan kom je niet op Vestrock hé." Mevrouw Schalkens, bewoonster van De Blaauwe Hoeve in Hulst

Voor de meesten is het de eerste keer dat ze op Vestrock komen. "Wij zijn bejaarden," lacht mevrouw Schalkens "dan kom je niet op Vestrock hé." Het voorprogramma met onder andere Morrissey & Marshall en Broken Witt Rebels valt in de smaak, maar eigenlijk zijn ze hier allemaal voor één man: Frans Bauer.

Heb je even voor mij?

"Ik ben er!", roept Bauer iets na vieren door de microfoon. Luid gejuich stijgt op in de hoge basiliek. Als hij een klein half uurtje later - na een rits foto's en knuffels - het nummer Mijn hart gaat zo tekeer inzet, zit de sfeer er meteen in. De ouderen klappen en zingen enthousiast mee.

Frans Bauer trad aan het einde van de middag op in de basiliek in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

"Het zijn bekende liedjes hé", zegt mevrouw Schalkens na afloop. "Het was fantastisch." Ook meneer Blok uit Hulst is enthousiast: "Frans Bauer verbindt de mensen. Maar, hij kan beter." Blok zag Bauer al eerder optreden. "In het Sportpaleis in Antwerpen. Toen was hij nog wat jonger." Hij schiet in de lach: "En ik ook." Het mocht de pret niet drukken: "Dit is zeker voor herhaling vatbaar."

Rammstein

Na het optreden in de basiliek trad Bauer ook nog op het grote festivalterrein van Vestrock op. Daar speelde hij nét een wat ander repertoire: