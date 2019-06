De angst voor de bonenvlieg zit er goed in; 'Dit vliegje kan de hele oogst verzieken'

Normaal werden de zaden met een laagje beschermd tegen de bonenvlieg, maar het insecticide Pyristar is niet meer beschikbaar. Vanaf eind dit jaar is het middel zelfs helemaal verboden, omdat het middel slecht is voor bijen. Dus wordt gevreesd dat de bonenvlieg ongegeneerd kan toeslaan.

Valletjes

Bonenteler Jean-Pierre van Wesemael uit Nieuw-Namen is zo'n boer die bang is voor het vliegje. Hij heeft zijn eigen percelen, en als loonwerker ook die bij andere boeren, ingezaaid met bruine bonen en kidneybonen. Hij heeft valletjes neergezet om te kijken hoe groot het probleem is.

De bonenvlieg heeft nog niet toegeslagen op zijn percelen, maar de vrees is groot. "We hebben het een aantal jaren eerder al eens meegemaakt, omdat het middel toen tijdelijk was afgeschaft. De hele oogst was toen verpest." Het enige wat dan nog kan, is opnieuw zaaien en hopen dat het beest niet opnieuw toeslaat.

Larfjes in de zaden

De vliegen komen in vluchten. Ze leggen larfjes in de zaden en zodra die weer 'uitvliegen' vindt de volgende vlucht plaats. Het is dus afwachten of de vlieg 'op tijd' toeslaat of te laat is met het leggen van de larfjes, omdat de zaden al zijn gaan kiemen.

Van Wesemael houdt de vluchten nauwlettend in de gaten. Daarnaast probeert hij met biologische kruiden, waaronder bloemen en knoflook, de bonenvlieg op afstand te houden.

'Niet meer opgewassen tegen de insecten'

Toch hekelt de boer het afschaffen van de insecticide. "Ik ben bang dat hierdoor bepaalde telen zullen verdwijnen. Op den duur zijn we dan niet meer opgewassen tegen de insecten. We zijn dan eigenlijk biologisch aan het boeren, alleen krijgen wij er niet zoveel geld voor als een biologische boer."

In Zeeuws-Vlaanderen zijn zo'n veertig bonentelers die aangesloten zijn bij de Bruine Bonen Telersvereniging Biervliet en Omstreken. Zo'n zeventig procent van alle bruine bonen in Nederland komt van deze boeren.