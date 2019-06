Nieuw weerrecord én eerste tropische dag van het jaar

Drukte op het strand bij Domburg (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Het oude warmterecord voor deze datum is 24,7 graden. Die temperatuur werd twee keer eerder behaald op 2 juni, in 1982 in Vlissingen en in 2017 in Westdorpe.

Eerste tropische dag

Om 13.50 uur werd in Westdorpe een temperatuur van 29,5 graden gemeten. In Vlissingen werd op dat tijdstip het oude record geëvenaard, van 27,4 graden. En om 14.10 uur steeg de temperatuur tot boven de 30 graden. Daarmee was ook meteen de eerste tropische dag van dit jaar in Zeeland een feit. De warmste temperatuur van de dag werd om 15.10 uur gemeten, toen tikte de thermometer even de 30,5 graden aan.

Een nieuw maandrecord zat er niet in. In 1915 werd er op 7 juni in Vlissingen een temperatuur opgetekend van boven de 34 graden en al van tevoren was duidelijk dat dat er vandaag niet inzat.

Onweersbui

Vanavond daalt de temperatuur flink en kan er plaatselijk een onweersbui vallen. En komende week wordt het wisselvallig. Het is dus te hopen dat de Zeeuwse zonaanbidders vandaag met volle teugen hebben genoten, want voor je het weet, is het alweer voorbij.