Jongens laten reeks van vernielingen achter in Goes

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Een agent die onderweg was naar zijn werk zag de twee rijden vanmorgen op de vermoedelijk gestolen scootmobiel en vertrouwde het niet. Uit onderzoek bleek dat ze ook een heftruck hadden gestolen uit een loods aan het Westeinde in Kloetinge en daarmee rondjes hadden gereden over het terrein.

Spoor van vernielingen

Vannacht waren er meerdere incidenten waarvan de politie vermoedt dat het dezelfde twee jongens zijn die erachter zitten. Volgens de politie lijkt het erop dat de twee een spoor van vernielingen hebben achtergelaten.

Zo zijn er in de Fluitekruidstraat diverse auto's beklad met gestolen verf. In de Eisenhouwerstraat is een hond uit een schuurtje gestolen. Het dier werd later teruggevonden in een geparkeerde auto in de Bechlaan. Op die locatie werd ook een vermoedelijk gestolen kindercrossfiets gevonden.

Beklad met verf

In dezelfde straat werd ook uit een schuurtje snoep en ijs gestolen. In de Zevenbladhof zijn schuttingen en auto's beklad met verf. In de Zuidvlietstraat zijn bij een woning kliko's in brand gestoken. Bij die woning werd ook een fiets gevonden, van het merk Koga Miyata, die niet van de bewoners is.

De politie vermoedt dat er meer gedupeerden zijn van vernielingen en roept iedereen op om zich te melden die gedupeerd is of iets gezien heeft. Ook is de politie nog op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de scootmobiel en kindercrossfiets.