Harmes wint snikhete Brabantse Wal marathon (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Harmes kwam in de negende editie van deze marathon door natuurgebied solo als eerste over de finish. Hij deed dat in en tijd van 2:53.08' Op de tweede plaats eindigde Frederik Jochems uit Berghem op ruim zes minuten van Harmes. Derde werd Niels Goudswaard uit Zierikzee in een tijd van 3:01.05'



Harmes is momenteel goed in vorm, vorige week eindigde hij ook op het podium, toen hij derde werd in de Gaperloop in Gapinge. Het is niet de eerste keer dat Middelburger Harmes een marathon wint. Eerder won hij al drie keer (2015, 2016 en 2018) de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En vorig jaar schreef hij nog de marathon van Spijkenisse op zijn naam.