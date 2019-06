Moerse Boys knikkert Vlissingen uit hoofdklasse (foto: Paul ten Hacken)

Moeizaam duel

Onder zeer warme omstandigheden begon Vlissingen moeizaam aan het duel. Moerse Boys drukte de bezoekers meteen achteruit en kreeg een aantal mogelijkheden om de score te openen. Via een benutte strafschop van Daan van den Broek kwamen de Brabanders op een verdiende 1-0 voorsprong. Gaandeweg de eerste helft kwam Vlissingen beter in de wedstrijd en zorgde sterkhouder Abdoe Abdenbi uit het niets voor de gelijkmaker; 1-1. Met nog een aantal minuten tot aan de rust ging het spelbeeld op en neer en kwam de thuisploeg via een standaardsituatie toch nog op 2-1 door een rake kopbal van Rens van Laerhoven. Kort hiervoor miste Said Bouzambou een goede kans.



In het tweede bedrijf gingen de gasten op zoek naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg had de betere kansen. Via een kopbal van Menancio Weeda kwam Vlissingen wederom uit het niets op gelijke hoogte; 2-2. Vlissingen raakte steeds meer vermoeid en werd achteruit gedwongen. In de slotfase sloeg net noodlot toe. Doelman Karim Ben Sellam tastte mis en Pim Goossens zorgde voor de 3-2. Vlissingen kwam deze klap niet meer te boven en Mitchel van Overveld zorgde met de 4-2 voor de definitieve beslissing. Het slotakkoord was voor Shannon Braafhart, die in de absolute slotfase vanwege een natrappende beweging ook nog eens de rode kaart kreeg.

Desastreus seizoen

VC Vlissingen eindigde op de veertiende plaats in de Hoofdklasse B en moest noodgedwongen de nacompetitie tegen degradatie in. Vlissingen neemt na vijf seizoenen hoofdklasse afscheid en komt komend seizoen in de 1e klasse uit.

Scoreverloop

1-0 Daan van den Broek (10)

1-1 Abdenbi (22)

2-1 Van Laerhoven (38)

2-2 Weeda (69)

3-2 Goossens (84)

4-2 Van Overveld (88)

Opstelling VC Vlissingen

Ben Sellam, Milton Roemeratoe, Braafhart, Gooding, Tukker, Weeda, Renzo Roemeratoe, El Hattach (Bousantouh/76), Said Bouzambou, Abdenbi, Pattinama