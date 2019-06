Zonovergoten tiende editie van Vestrock in Hulst

De organisatie had gezorgd voor twee 'wasstraten' om af te koelen, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. "We hebben er maar een bij gezet op zondag", laat mede-organisator Marcel Verhaar desgevraagd weten. "Gelukkig hebben we al eens eerder met flinke warmte te maken gehad en daar hebben we van geleerd."

Kletsnatte haren

De 'wasstraten' werden erg gewaardeerd door de jeugdige bezoekers van Vestrock Junior. "Ik kom hier echt niet meer onder vandaan", laat een meisje met kletsnatte haren weten. "Je kunt vanaf hier gewoon het podium zien dus dat komt helemaal goed."

Er stonden dit festivalweekend meer dan zestig acts op Vestrock, waaronder Nothing but Thieves, Kaiser Chiefs, Nervo, White Lies, Triggerfinger, Nielson, Bizzey, Frans Bauer, Davina Michelle, Rondé, Navarone, Gers Pardoel, Famke Louise, Merol, De Kraaien en Memphis Maniacs.

Reportages op tv

Zondagavond is op televisie een korte impressie te zien van Vestrock Junior en van het optreden van Frans Bauer in de basiliek een Hulst. Dat laatste was een speciaal concert voor ouderen. Maandagavond is een langer sfeerverslag van Vestrock te zien in het programma 'Evenement van de Week'.

