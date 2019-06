Tolhoek beste Zeeuw sinds Hoogerland in Giro

Antwan Tolhoek rijdt Giro d'Italia uit (foto: Jumbo-Visma)

Voor de wielrenner uit Yerseke stond de Giro in het teken van het helpen van zijn kopman Primoz Roglic. Daardoor kon hij niet voor eigen kansen rijden. De beste notering in een etappe was in de zesde rit, toen Tolhoek op de 16e plaats eindigde. Vanmiddag werd Tolhoek 115e in de afsluitende tijdrit in Verona. Roglic sloot de etappekoers af als derde in het eindklassement.



De 65e plaats in het eindklassement is de op één na beste eindklassering voor een Zeeuw ooit in de Ronde van Italië. Alleen Johnny Hoogerland eindigde ooit hoger. Tolhoek is de zesde Zeeuw die de Giro heeft gereden. Eerder gingen, behalve de genoemde Hoogerland, Jo de Roo, Kees Bal, Nick van der Lijke en Maarten Ducrot al eens van start in de Giro.