Samenwerking Rijkswaterstaat en provincie moet fileleed verminderen

De Verkeerscentrale in Helmond van Rijkswaterstaat houdt de wegen in het zuiden van Nederland in de gaten. Alle wegen in Limburg en Brabant werden al gemonitord en in Zeeland de Rijkswegen A58, N57, N59, N61 en N62. Sinds 1 april zijn daar nu de provinciale wegen bijgekomen.

Hoe ging het eerst en hoe gaat het nu?

Voor de samenwerking tussen de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat werd een incident op de provinciale weg gemeld aan de politie die het doorgaf aan de provincie. Vervolgens werd een provinciale weginspecteur gebeld die naar het incident ging. Sinds de samenwerking met Rijkswaterstaat belt de politie naar de verkeerscentrale in Helmond.

Door track en trace heeft de verkeersleider van Rijkswaterstaat steeds een actueel overzicht waar welke weginspecteur zich bevindt. "Ik zie op een computerscherm op een kaart van Zeeland waar de weginspecteur is. Als er een incident is, kan ik nu heel snel zien wie ik er naar toe kan sturen", zegt Maikel van Loon. "eerst kon ik vijf inspecteurs van Rijkswaterstaat inzetten op de Rijkswegen. Nu heb ik ook de beschikking over de provinciale weginspecteurs. voor de provinciale wegen."

Anticiperen op incident

Doordat de verkeersleider nu alle actuele verkeersinformatie heeft, kan hij ook veel beter anticiperen op een incident in het verkeer. "Als er bijvoorbeeld op de N256, de Zeelandbrugroute, een ongeluk gebeurt, kan ik veel sneller een omleidingsroute aangeven", aldus verkeersleider Van Loon.

Ook gedeputeerde Harry van der Maas is blij met de samenwerking. "Het kost ons 113.000 euro per jaar. Maar het zorgt voor een veel snellere afwikkeling van een incident, waardoor het verkeer minder last zal hebben van vertraging."

Mee met weginspecteur

We rijden mee met provinciaal weginspecteur Jan Rinses. Hij krijgt een melding van de verkeersleider dat er een ongeluk is gebeurd op de Zeelandbrug. "Ik zie dat jij het dichtst bij bent, Jan. Je bent 4 minuten van het incident verwijderd. Rij er maar naar toe", horen we via de telefoon van de verkeersleider in Helmond. Jan is blij met de samenwerking. "Voor ons is het fijn dat we nu via de verkeersleider de melding krijgen. Zij hebben veel verstand van zaken en snappen ons werk."

Betere aansturing provinciale weginspecteurs door samenwerking met Rijkswaterstaat (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen zijn we op de Zeelandbrug aanbeland. Een ongeluk is het niet, maar een vrachtwagen heeft een klapband gehad. Links en rechts op de weg liggen nog restanten van de band en andere brokstukken. Jan zet zijn auto stil en zet de signalering op het bord aan. "We zijn sneller ter plekke en daardoor ook ervoor zorgen dat het verkeer sneller weer door kan rijden. "Want uiteindelijk gaat het vooral daar om", zegt Jan. "Minder oponthoud en beter overzicht."

Inmiddels rijden we stapvoets achter de vrachtwagen, waarvan een band is geklapt. "Het verkeer heeft nu nauwelijks te lijden gehad van het incident. Dit zorgt natuurlijk wel voor een beetje vertraging, maar een collega rijdt achter de rij auto's en kan andere restanten verwijderen", zegt Jan. "Zo kan ik de vrachtwagen begeleiden naar een parkeerplaats en de weg weer vrij maken."