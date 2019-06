Alle eendjes zwemmen in het... zwembad

Waar kunnen we er uit mama? (foto: Zwembad de Goudvijver)

Het komt wel eens vaker voor dat voor de start van het seizoen een eend in het bad zwemt, maar het was nu wel de allereerste keer dat er ook kuikentjes in het bad zwommen. Alleen; eruit komen was nog een hele opgave.

Een medewerkster had een plastic stoel in het water gezet, maar dat was nog niet het ei van Columbus. Pas toen er een houten plank op de rand werd gelegd, konden ze eruit klauteren. De moeder en haar kroost gingen daarna in polonaise naar het naastgelegen park.