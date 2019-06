'Trump komt niet naar Terneuzen voor herdenking Slag om de Schelde'

De Amerikaanse president Trump salueert tijdens zijn staatsbezoek aan Londen (foto: ANP)

Volgens Hoekstra is het gebruikelijk dat hij bij een dergelijke uitnodiging contact heeft met Washington. Dat is nu niet gebeurd, een veeg teken volgens Hoekstra. Bovendien waren de Amerikanen niet betrokken bij de Slag om de Schelde, volgens Hoekstra is dat ook een belangrijke reden om niet te komen voor de VS.

Extra groots

BNR belde met Hoekstra over de mogelijke komst van Trump omdat vandaag in Wageningen de plannen gepresenteerd worden voor de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen. Dat wordt extra groots aangepakt, omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Slag om de Schelde plaatsvond.

Het verhaal dat Trump wellicht naar Zeeland zou komen, kwam voort uit een interview in mei met premier Mark Rutte in het tv-programma WNL op Zondag. Rutte zei daarin dat de komst van Trump naar Terneuzen een optie was.

Trump nog dit jaar naar Nederland

Bij WNL op Zondag zei Rutte dat Trump nog dit jaar naar Nederland komt. "Ik denk niet rondom D-Day, want er zijn dan al grote herdenkingen in Engeland en Normandië. Maar we hebben in augustus natuurlijk Terneuzen", waren zijn letterlijke woorden.

Hij benadrukte daarbij destijds wel al dat de agenda van de Amerikaanse president bomvol zit en er nog helemaal niets afgesproken was. Of dit betekent dat Trump nog dit jaar voor een andere gelegenheid naar Nederland komt, is vooralsnog onduidelijk.

Poetin niet uitgenodigd

De Russische president Poetin is niet uitgenodigd voor de start van de herdenking en viering van 75 Jaar Vrijheid op 31 augustus in Terneuzen. Reden is dat de Russen niet bij de bevrijders van Nederland horen, zei commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman vandaag in Wageningen.

Over de komst van Trump wilde Polman niets zeggen. Wel zei hij dat de regeringsleiders en staatshoofden zijn uitgenodigd van alle landen die hebben meegevochten om in Nederland een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Een aantal 'hoge gasten' heeft volgens Polman al toegezegd. Ook naar de Duitse regering is een uitnodiging verzonden

