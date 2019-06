Dit zijn de mooiste goals van Hoek en GOES van het seizoen

Na de uitschakeling in de KNVB Beker kent Hoek onder leiding van trainer Dennis de Nooijer een goede eerste competitiehelft als debutant in de Derde Divisie. Toch besluit de club om na het duel tegen VVOG (op 15 dec) afscheid te nemen van De Nooijer. Ondanks de vierde plaats op de ranglijst.

"Reden van deze beslissing is gelegen in het ontbreken van wederzijds vertrouwen onder andere doordat gemaakte afspraken niet werden nagekomen", is de enige reactie die Hoek geeft op het ontslag van De Nooijer.

Hoek vindt in de Belgische oefenmeester Hugo Vandenheede een opvolger. Onder Vandenheede wint Hoek de tweede periodetitel, waarmee deelname aan de nacompetitie definitief is. Daarin wordt Hoek door VVSB uit Noordwijkerhout uitgeschakeld.

Dennis de Nooijer coacht zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen DOVO (foto: Orange Pictures)

Meer punten onder De Nooijer

Opvallend is dat Hoek onder leiding van Vandenheede wel een prijs wint (tweede periode), maar cijfermatig niet beter presteert. Onder De Nooijer speelt Hoek achttien duels waarin het 36 punten haalt. Onder Vandenheede 32 punten uit twintig duels.

GOES kent een merkwaardige start van het seizoen. Het bekerduel tegen Staphorst wordt kansloos verloren, mede door een 'spookdoelpunt'. Ferdi ter Avest van Staphorst schiet de bal door een gat in het zijnet achter keeper Brian Meulmeester in het doel. Ondanks felle protesten van GOES wordt het doelpunt goedgekeurd.

Toch periode

In de competitie begint GOES voortvarend met drie overwinningen op rij. Na de winterstop komt de klad erin en moet GOES zelfs nog vrezen voor de nacompetitie. Vanaf maart is de Bevelandse club bijna niet te kloppen en wint GOES toch de derde periodetitel. In de nacompetitie verliest GOES van FC Lienden.

Seizoen Hoek en GOES in cijfers