's-Heerenhoek niet langer radio-actiefste dorp van Nederland

Het gaat hierbij om een meetkastje met een geigerteller van het RIVM, op het terrein van de Verenigde Schutterssociëteit aan de Emmastraat. Overal in Nederland zijn er na de ramp in Tsjernobyl dergelijke kastjes neergezet en alleen al in Zeeland staan er 25 die ieder uur hun meetwaarden doorsturen. Je kunt ze hier allemaal bekijken.

Vorig jaar ontdekte het RIVM waarom de score in 's-Heerenhoek zo uitzonderlijk hoog is. Het meetkastje stond namelijk pal naast een schelpenpaadje op een fundament van fosforslakken, een afvalproduct van Thermphos in het Sloegebied, die van nature radioactief zijn. Hoewel de metingen verbazing opwekten, ging het niet om een gevaarlijke situatie: "Als je op deze plek een heel jaar op de grond gaat liggen, krijg je evenveel straling in je lijf als bij het maken van één röntgenfoto", aldus het RIVM vorig jaar.

Zeven meter maakt het verschil

Maar het RIVM heeft wel wat aan de beeldvorming willen doen. Afgelopen maand is het meetkastje een stukje verplaatst. Dat wil zeggen een eindje naar achteren, om precies te zijn zeven meter, voldoende om buiten de stralende invloed van het wandelpaadje te komen. Direct na het verplaatsen zakten meetwaarden plotseling van gemiddeld 120 nSv/u naar gemiddeld 90 nSv/u, de normale achtergrondstraling in ons land.

Nu 's-Heerenhoek is geschrapt als nummer één wordt de lijst aangevoerd door Zaandam en Hellevoetsluis.

Wat is nanoSievert per uur?

Het is een reken-eenheid voor radioactiviteit. Je kunt eraan zien aan hoeveel straling één mens één uur op een bepaalde plek bloot staat. Overal op aarde heb je achtergrondstraling, maar het verschilt per locatie. Oorzaak is radioactief gesteente in de bodem, maar het komt ook uit de ruimte. De Zweedse arts Rolf Sievert heeft uitgerekend hoeveel straling een gemiddeld mensenlijf gedurende zijn hele leven 'ontvangt', zonder dat hij/zij er schade van ondervindt: dat is bijelkaar 1 Sievert. En één miljardste Sievert is dus een nanoSievert: nSv.

In Nederland heb je maar weinig achtergrondstraling. Gedurende een vol uur heb je in het Nederlandse landschap ongeveer 90 nSv per uur (nSv/u), met zo nu en dan een uitschieter naar 100 nSv/u. De 120 nSv/u in 's-Heerenhoek was weliswaar hoog voor Nederlandse begrippen, maar nog steeds niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.