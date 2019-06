Grootse herdenking Slag om de Schelde moet Zeeland helpen om trauma kwijt te raken

De bevrijding van de Scheldemonding, om de bevoorrading van de geallieerde troepen via de haven van Antwerpen mogelijk te maken, was een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog. De Slag om de Schelde kostte bijna 10.000 mensen het leven, waaronder 2283 burgers.

Bloedige strijd

De slag vond plaats in het najaar van 1944. De geallieerden wilden de haven van Antwerpen in handen krijgen om de troepen in Europa te kunnen bevoorraden. Dat lukte pas na weken bloedige strijd op 8 november.

Koning Willem-Alexander gaat de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen openen. "Het is belangrijk dat we dit stukje vaderlandse geschiedenis niet zomaar vergeten", zei commissaris van de Koning Han Polman vandaag in zijn toespraak.

Daarin verwees hij ook naar de verhalen dat de Amerikaanse president Donald Trump naar Terneuzen zou komen voor de herdenking. "Er wordt in de media veel gespeculeerd over de komst van mogelijke hoogwaardigheidsbekleders", aldus Polman.

'Hoge gasten'

Over de eventuele komst komst van Trump deed hij geen concrete uitspraken. "Uiteraard hebben we vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen uitgenodigd om met ons mee te vieren", was het enige wat hij daarover kwijt wilde. Volgens Polman hebben meerdere 'hoge gasten' hun komst al toegezegd.

Door de komst van al die regeringsleiders en internationale pers naar Terneuzen ziet burgemeester Jan Lonink ook een uitdaging aan de beveiliging van het evenement. Vooral de beveiliging van de staatshoofden die wel gaan komen levert Lonink hoofdbrekers op, gaf hij vandaag toe bij de presentatie van de plannen in Wageningen. Maar hij heeft er vertrouwen in dat het goedkomt, zodat iedereen van het feest kan genieten.

Hoewel Lonink en Polman allebei nog geen uitspraken willen doen over of Trump nu wel of niet naar Terneuzen komt, lijkt het erop dat de Amerikaanse president de herdenking van de Slag om de Schelde links laat liggen. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, eerder vandaag tegen BNR. Volgens Hoekstra speelt in die beslissing mee dat de Amerikanen zelf niet meevochten bij de Slag om de Schelde.

Met name Canadezen

Het waren met name Canadezen die in Zeeland verbeten streden tegen de terugtrekkende Duitse soldaten. Daarnaast vochten ook Poolse en Britse soldaten mee in de slag. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van die landen zijn uitgenodigd. Ook aan de Duitse regering is een uitnodiging verzonden.

Wat er sowieso wel naar Terneuzen komt, is een Vrijheidsboulevard van zeecontainers. Daarin komt een tentoonstelling waarin het verhaal van de Slag om de Schelde wordt verteld, in relatie tot de bevrijding van Zuid-Nederland.

Documentaires

Ook trekt er op 31 augustus een vlootparade voorbij over de Westerschelde. Er komt een podium, met optredens die in het teken staan van de bevrijding. Daarnaast komen er ook allerlei presentaties, zo worden er boeken gepresenteerd aan het publiek en worden documentaires over de Slag om de Schelde vertoond bij Omroep Zeeland en bij bioscopen.

Om de slag ook onder de aandacht te brengen bij kinderen komt er ook een jeugdvoorstelling: Oorlogsgeheimen. Die wordt twee keer gespeeld, voor kinderen en hun (groot)ouders. En Dieuwertje Blok geeft in een kindercollege haar visie op vrijheid aan de hand van haar eigen levensverhaal en het verhaal over haar Joodse familie.

