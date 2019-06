Directeur laat 'trots traantje': nieuw kantoor Roompot is open

En daar zijn de werknemers maar wat blij mee! Baptiste van Outryve werkt nu twee weken als manager bij Roompot en heeft nog nét het oude kantoor in Kamperland mee mogen maken. "Dit is zó een verbetering! We hebben overal natuurlijk licht, het dak ligt vol met zonnepanelen, we hebben groene plantwanden, en geen gas. Ook hebben we geen prullenbakken. Plastic, daar doen we niet meer aan. En wil je toch regels overtreden, dan moet je twee trappen op om iets weg te gooien in de gezamenlijke prullenbak. En ik zeg trappen, want de werknemerslift is verstopt, zodat we onze werknemers stimuleren de trap te nemen. Het klinkt allemaal streng, maar onze werknemers worden verwend hoor. Het wordt hen een stuk aangenamer gemaakt dan in Kamperland, dit is stukken beter dan de superkleine opgepropte kantoortjes."

Collega David Hannewijk is het daar helemaal mee eens. "Kijk dan! We hebben verstelbare bureau's, we hebben twee schermen per computer, en het allerbelangrijkste: we hebben ruimte! Het gebouw van Roompot valt op naast de A58, tegenover de fastfoodboulevard. Maar ook de binnenkant is niet standaard. Op bijna iedere wand is een stukje Zeeland terug te zien en op de deuren van de vergaderzalen staan de namen van de Roompot-vakantieparken.

Ashley Hillebrand is ook erg blij met de verhuizing. Lachend zit ze achter haar computer met twee schermen. "Wat de voordelen zijn van dit kantoor voor ons als werknemers? Ja, de sportschool natuurlijk! Dat is echt een pluspunt. En het supertoffe dakterras, waar we uitkijken op de A58."

Werknemer pakt verhuisdoos uit in nieuwe kantoorruimte Roompot (foto: Omroep Zeeland)

Er moeten in totaal vierhonderd Roompot-medewerkers verhuizen, zowel van de locatie in Kamperland als de locatie in Middelburg. De werknemers van de locatie Middelburg zijn volgende week aan de beurt. "Het bedrijf blijft maar groeien, dus in Kamperland blijven, is geen optie. Er is geen plaats meer. Vervolgens hebben we natuurlijk gekeken naar de Randstad, maar Roompot is en moet een Zeeuws bedrijf blijven, dus daarom Goes", aldus Outryve.

Klanten van het bedrijf zullen geen last hebben van de verhuizing, volgens Outryve. "Voorheen, omdat er dus geen plek was, moesten we onze klanten altijd ontvangen in andere bedrijven. Dat is toch eigenlijk heel raar. Nu zijn klanten hier van harte welkom en kunnen we ze ook nog eens veel meer laten zien."

