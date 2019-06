Bommenonderzoek voor bouw nieuwe Middelburgse wijk Essenvelt

EOD laat een vliegtuigbom gecontroleerd ontploffen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De vier eerder gevonden objecten kwamen naar voren uit een scan met detectieapparatuur, waarmee de bodem in kaart wordt gebracht tot een diepte van vier meter. Ze werden ontdekt op dieptes tussen circa 1,8 en 2,8 meter.

Mobiele telefoons

Specialisten gaan nu de gevonden objecten gecontroleerd opgraven. Het onderzoek neemt één tot twee dagen in beslag. De directe omgeving zal hier volgens de gemeente weinig van merken. Wel worden omstanders op afstand gehouden, onder meer omdat mobiele telefoons de detectieapparatuur kunnen verstoren.

In de week van 10 juni worden er ook bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. De onderzoeken worden gedaan omdat de gemeente Middelburg hoopt de woonwijk Essenvelt te kunnen bouwen.

Bezwaarmakers

Momenteel loopt er nog een beroepszaak bij de Raad van State, die is aangespannen door bezwaarmakers. De gemeente wacht de uitspraak af, maar treft wel al voorbereidingen.

De gemeente Vlissingen had eerder ook een zaak aangespannen bij de Raad van State, omdat er onenigheid was over de geplande bouw van 400 woningen in de nieuwe wijk Essenvelt. Alle Walcherse gemeenten mogen namelijk samen de komende tien jaar in totaal maar 1400 nieuwe huizen bouwen. Vlissingen vond dat Middelburg met deze bouwplannen een te groot beslag op dat maximumaantal huizen legde.

Bovengrens omhoog

Na overleg tussen de gemeenten heeft Vlissingen de rechtszaak echter ingetrokken. De gemeenten hebben na dat overleg afgesproken onderling geen zienswijzen of beroepsprocedures meer in te dienen tegen de projecten die in de afspraken zijn opgenomen. Ook wordt in de gemaakte afspraken gesproken over mogelijkheid om de bovengrens van 1400 woningen in tien jaar omhoog bij te stellen.

