Verdachte Oostkapelle twee weken langer vast

Politie doet in Oostkapelle onderzoek naar de doodsoorzaak van een vrouw (foto: Omroep Zeeland)

De 78-jarige vrouw was een bovenbuurvrouw van de verdachte op Parc Zonnehove in Oostkapelle. Ze werd op vrijdag 24 mei zwaargewond gevonden bij het appartementencomplex waar ze woonde. Ze overleed ter plekke. Uit sectie op het lichaam bleek dat de vrouw door geweld om het leven is gebracht. Woensdagmiddag wordt er een uitvaartdienst voor haar gehouden in Oostkapelle. De begrafenis vindt daarna in besloten kring plaats.

Nog veel onduidelijk

Wat er precies met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de verdachte daarbij zou zijn geweest, is nog niet duidelijk. Wel zeggen andere bewoners van Parc Zonnehove weinig goeds over de verdachte. Het zou een agressieve man zijn geweest waar vooral de oudere bewoners bang voor waren. "De mensen leefden al langere tijd in angst", zei Frans de Bruijn eerder na een bewonersbijeenkomst namens de bewoners. Zowel de burgemeester en de bewoners hebben toen gezegd dat het hoe dan ook niet wenselijk is dat de man terugkomt op het terrein.

De verdachte zelf schetste een ander beeld toen hij enkele uren na de vondst van zijn buurvrouw naar het radioprogramma 'Zegt u 't Maar' belde. Hij zei toen dat hij gepest werd en zijn huis niet uit durfde. Buurtbewoners zouden hem het leven in het appartementencomplex onmogelijk maken. "Het is gewoon zo schandalig, er is gewoon geen leven voor mij meer mogelijk", zei de man toen.

Over twee weken bekijkt de rechter-commissaris opnieuw of de man langer in voorarrest moet blijven.

