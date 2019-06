'Zeeland gaat helemaal niet over openhouden kerncentrale'

Gerwi Temmink, de fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. is duidelijk. Wat hem betreft had de kerncentrale in Borssele al in 2013 haar deuren moeten sluiten. Na veel discussie werd een aantal jaar geleden vanuit Den Haag besloten dat Borssele pas in 2033 dichtgaat. Maar de partijen die Zeeland de komende vier jaar gaan besturen willen toch weer onderzoeken of de kerncentrale langer open kan blijven. Temmink vindt dat irritant:

"Er is al lang en breed over die kerncentrale gesproken. Maar het is vooral een landelijke kwestie. Wat ons betreft moet hij zo snel mogelijk dicht en had hij echt niet opgenomen hoeven te worden in dit akkoord."

'Zeeland mag wel iets vinden van kerncentrale'

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA), die als leider van de grootste partij in Provinciale Staten de architect is van het coalitieakkoord Samen Verschil Maken, vindt dat Zeeland wel degelijk een belangrijke rol heeft als het gaat om de kerncentrale.

"We moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen. De kerncentrale staat nu eenmaal in Zeeland en via PZEM is de Provincie daar ook aandeelhouder. Dat betekent dat je toch iets mag vinden van hoe het met die kerncentrale verdergaat."

PvdA niet akkoord over kerncentrale

Opvallend is dat van de coalitiepartijen - CDA, VVD, SGP en PvdA - de laatste partij expliciet in het akkoord vermeldt géén voorstander te zijn van het langer openhouden van de kerncentrale. Die opstelling lijkt een potentiële splijtzwam in de coalitie, maar volgens De Bat is dat niet zo: "Over de kerncentrale heeft de PvdA al heel lang een standpunt. Dat wordt gerespecteerd en zal ook geen discussie opleveren." Bovendien is er zonder de PvdA toch wel een meerderheid in Provinciale Staten om de kerncentrale eventueel langer open te houden.

GroenLinks-voorman Gerwi Temmink is verbaasd dat het standpunt van de PvdA is opgenomen in het akkoord, maar handig vindt hij het wel: "Het biedt mogelijkheden, omdat je weet dat de PvdA achter ons standpunt over de kerncentrale staat. Het wordt dan een zoektocht om daar meerdere partijen achter te krijgen."

Ledenvergadering

De PvdA wil zelf nog niet voor de camera of microfoon reageren op het coalitieakkoord en de paragraaf over het openhouden van de kerncentrale in Borsele. De partij heeft maandagavond een ledenvergadering waarin het coalitieakkoord wordt besproken. Anita Pijpelink, die namens de PvdA onderhandelde over het akkoord en namens de partij de komende jaren ook gedeputeerde wordt, wil eerst met de partijleden praten.

Lees ook: