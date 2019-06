Na acht jaar Eerste Kamer nog een politieke klus voor Koos Schouwenaar

De VVD heeft een interne integriteitscommissie, naar aanleiding van een aantal incidenten binnen de partij de afgelopen jaren. Zo verloor de partij minister Halbe Zijlstra na een leugen over een ontmoeting met Poetin, terwijl Kamerlid Han ten Broeke moest opstappen na 'een ongelijkwaardige relatie'. Ook waren er affaires rond een aantal VVD-raadsleden en wethouders in het land. "Ik hoop niet dat ik het erg druk krijg met deze commissie", stelt de 72-jarige Schouwenaar onderkoeld.

Hijgerig

Schouwenaar was zelf het liefst nog een aantal jaren doorgegaan in de Eerste Kamer, maar de VVD heeft bepaald dat partijleden in de Eerste Kamer na twee termijnen weg moeten.

De Eerste Kamer houdt alle besluiten van de Tweede Kamer nog eens tegen het licht. Critici vinden dat onnodig, dubbel werk. Maar volgens Schouwenaar is het goed wanneer mensen die aan het einde van hun loopbaan zitten - "en de berg net meer zo nodig op hoeven" - kwesties nog eens aandachtig bekijken. "Zonder het hijgerige dat je wel eens in de politiek vindt."

Homohuwelijk

In de acht jaar dat Schouwenaar in de Eerste Kamer zat, hield hij zich bezig met verschillende dossiers waaronder een aantal dat een Zeeuwse achtergrond had. Zo was er de beslissing over de verkoop van het Zeeuwse nutsbedrijf Delta, maar ook de kwestie van trouwambtenaren die geen homohuwelijken wilden sluiten. "Een kwestie die ook in Zeeland speelt", stelt Schouwenaar.

Hoewel Schouwenaar, die zijn carriëre begon bij de marine, dus actief blijft binnen de VVD, stemt zijn vertrek uit de Eerste Kamer hem toch wel een beetje melancholisch. "Het is jammer, ik vind het ene mooie omgeving. Maar het is ook altijd wel zo dat wanneer je dinsdag vanuit Den Haag over de Brabantse Wal Zeeland inrijdt, en je in Middelburg naar huis fietst, dat je denkt: lekker om hier weer te zijn!"