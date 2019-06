Oceanwide Expeditions neemt nieuw expeditieschip in de vaart

Het nieuwe schip van Oceanwide Expeditions heet de Hondius, genoemd naar een Vlaamse cartograaf die actief was in Londen en Amsterdam. Het schip is met de eerste passagiers vertrokken voor een Arctische expeditie. Het is het eerste schip dat het bedrijf heeft laten bouwen. "En er komt nog zo'n schip", zegt Michel van Gessel, CEO van Oceanwide Expeditions. "Er is veel vraag naar onze reizen met luxere schepen dan voorheen."

Noordpool en Spitsbergen

De Hondius is het eerste geregistreerde cruiseschip op basis van de Polar-6 klasse. Het is geschikt voor het varen door ijs van maximaal een meter dik. Het schip is haar Noordpool-programma begonnen in Vlissingen, en gaat via Aberdeen, Fair Isle en Jan Mayen naar het Arctische eiland Spitsbergen.

De Hondius Passagiers: 174 in 82 hutten Bemanning: 72 Lengte: 107.60 meter / Breedte: 17.60 meter Diepgang: 5.30 meter IJsklasse: Polar Class 6 (equivalent aan 1A-Super) Tonnage: 5590 ton Voortstuwing: 2 x ABC hoofdmotoren; totaal 4,200 kW Snelheid: 15 knopen

Ijsberen spotten

Spitsbergen is het belangrijkste eiland van de Svalbard-archipel van Noorwegen en een van de beste plekken ter wereld om ijsberen te spotten. De Hondius gaat later ook varen naar andere bestemmingen zoals het Antarctisch Schiereiland, de South Shetland-eilanden, Zuid-Georgië en de Falklands.

Oceanwide Expeditions heeft zich gespecialiseerd in Poolreizen, het bestaat sinds 1993.