Burgemeester neemt 'uitzonderlijke' maatregel: moordverdachte Oostkapelle mag niet terug naar woning

Politie doet in Oostkapelle onderzoek naar de doodsoorzaak van een vrouw (foto: Omroep Zeeland)

De rechter besloot maandag dat de man nog zeker twee weken in de cel blijft. De burgemeester is blij met de uitspraak. Hij is bevoegd om gebruik te maken van een noodbevel om de openbare orde te handhaven of als er gevaar dreigt. Het noodbevel is drie maanden geldig. Gezien de omstandigheden is het niet goed dat de verdachte en bewoners nog in een complex zitten, zegt van der Zwaag. De gemeente zoekt naar vervangende woonruimte mocht de man worden vrijgelaten. Als hij wel naar zijn huis in Parc Zonnehove gaat volgen sancties.

Misdrijf

De 56-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige bovenbuurvrouw. Het slachtoffer werd op vrijdag 24 mei zwaargewond gevonden bij het appartementencomplex waar ze woonde. Ze overleed ter plekke. Uit sectie op het lichaam bleek dat de vrouw door geweld om het leven is gebracht. Wat er precies met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de verdachte daarbij zou zijn geweest, is nog niet duidelijk.

Overlast

Buren vertelden dat de man al langere tijd voor overlast zorgde. In een bijeenkomst lieten ze blijken bang te zijn dat de verdachte op een gegeven moment weer naar zijn woning terugkeert. De gemeente heeft begrip voor deze angsten en daarom zijn de nodige maatregelen getroffen.

