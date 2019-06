'Paardendrollen aan de kant schuiven is een kleine moeite'

De afdeling Zeeland van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie begrijpt de ergernissen over paardenpoep. "We hebben in Zeeland 3.500 leden en proberen iedereen zover te krijgen om de poep op te ruimen. Maar helaas, ik zie het ook nog regelmatig liggen. Niet iedereen is lid van onze bond, dus we kunnen niet iedereen bereiken", zegt voorzitter Petra Broeksema.

Meer ruiterpaden aanleggen

De bond hoopt dat de gemeente Veere geen bekeuringen gaat uitschrijven. "We willen met de gemeente in overleg om te kijken of we tot een andere oplossing kunnen komen. Misschien zijn er nog andere opties", zegt Broeksema. Ze denkt bijvoorbeeld aan emmers neerzetten, of meer ruiterpaden aanleggen. "Dat kost geld, dat snappen we, maar ik weet dat er participanten zijn, ook onder de paardenhouders, om daarin mee te denken en energie in te stoppen. Of eventueel geld in te stoppen."

Campagnemateriaal tegen paardenpoep van de KNHS (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Veere benadrukt dat het om maatwerk zal gaan en dat ze geen ruiters de weg op gaat sturen, want dat zou onveilig zijn. Uit onderzoek van de KNHS en de ANWB blijkt dat liefst 90 procent van de ruiters en ruim 85 procent van de menners in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een onveilige verkeerssituatie.

"Dat klopt. Er wordt soms hard gereden, en je paard blijft een vluchtdier. Veiligheid staat voorop. Dus kies je soms toch voor een fietspad. Maar ruim wel altijd de poep op, het is een kleine moeite om de drollen aan de kant te schuiven", zegt Petra Broeksema

De Zeeuwse afdeling van de Hippische Sportfederatie betreurt eventuele bekeuringen