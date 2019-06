Waarom niet-ingeënte kinderen gewoon welkom zijn bij de Zeeuwse opvang

Ook niet nu er elk jaar steeds minder kinderen gevaccineerd worden in de provincie. Uit cijfers blijkt dat kijkend naar de richtlijnen alleen in de gemeente Kapelle voldoende kinderen de prik tegen bof, mazelen en rodehond krijgen.

Bij Kinderopvangorganisatie Zeeuws-Vlaanderen gaat het om een klein deel van de kinderen dat niet tegen de mazelen beschermd is. Directeur Rianne Vons: "Over de totale organisatie gaat het om ongeveer een half procent niet-gevaccineerden. Dan hebben we nog eenzelfde groepje waarvan het niet duidelijk is."

"Totaal hebben wij bijna 2800 kinderen in de opvang", gaat Vons verder. "We hebben één reformatorische peuterspeelzaal, daar is de hoogste concentratie van niet gevaccineerde kinderen." Al met al zit Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ruim boven de vaccinatiegraad van 95 die het RIVM als ondergrens stelt.

Geen dichte deur voor kinderen zonder prik

Vons zegt dat er geen juridische grond is om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren. "Dus dat doen we dan ook niet." Geen dichte deur dus voor kinderen zonder prik. Dat geldt ook voor de twee andere grote organisaties in Zeeland: Kibeo (Bevelanden en Schouwen-Duiveland) en KOW (Walcheren).

Wel vinden de kinderopvangorganisaties in Zeeland het belangrijk dat er aandacht is voor het belang van vaccineren. Zo stuurt Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen naar aanleiding van de landelijke discussie een brief naar ouders.

Kibeo (De Bevelanden): "Kibeo vindt dat de discussie over vaccinatiestatus een maatschappelijke discussie is, die niet bij de individuele kinderopvangorganisaties hoort te liggen." KOW (Walcheren): "We volgen de richtlijnen van het RIVM: er is momenteel geen juridische basis voor algehele weigering van niet-ingeënte kinderen." Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: "Dit gaat over algemene volksgezondheid en dan hoort zo'n besluit ook bij de overheid te liggen en niet bij de individuele kinderopvang organisaties."

Groepsbescherming

Inenten tegen mazelen gebeurt door het geven van de BMR-prik, die vaccins bevat tegen bof, mazelen en rodehond. Kinderen die hiermee niet zijn ingeënt, kunnen toch beschermd worden als veel kinderen in hun omgeving wel zijn gevaccineerd. Dat wordt groepsbescherming genoemd. Volgens het RIVM is een vaccinatiegraad van 95 procent voldoende voor een dergelijke groepsbescherming.

In Zeeland wordt dit percentage alleen nog maar in Kapelle gehaald, als je kijkt naar BMR-inentingen van de tweejarigen in het meest recente peiljaar 2018. In alle andere gemeenten liggen de percentages (veel) lager, blijkt uit onderstaande interactieve kaart.

Ga met de muis over de gemeenten om de exacte cijfers te zien. Je kunt de vaccinatiegraad zien van tweejarigen zien en die van tien-jarigen. Want de vaccinatie wordt twee keer aan kinderen gegeven. Maar de vaccinatiegraad van tienjarigen is overal in Zeeland lager dan 95 procent.

Marianne van Winkelhof is jeugdarts bij de GGD in Goes. De GGD is de organisatie in Zeeland die de vaccins uitdeelt. Van Winkelhof houdt regelmatig spreekuur voor ouders in Arnemuiden. Zij en haar collega's trekken extra tijd uit voor gesprekken met ouders die twijfelen over vaccineren. "Bij die groep twijfelaars gaat het niet om gelovigen, want die twijfelen niet. Maar om ouders die vaak op internet negatieve verhalen over vaccineren hebben gelezen. Of beter gezegd over de gevolgen van vaccineren. Met hen gaan we in gesprek over de feiten."

Verplicht inenten ja of nee. De discussie hoort bij de overheid, vindt de kinderopvang (foto: Omroep Zeeland)

Ellende voorkomen

Van Winkelhof is vooralsnog geen voorstander van verplicht vaccineren. "Dat is nu nog niet aan de orde. Laten we vooral tijd maken om er over te praten met elkaar. Dat gebeurt volop." Wel doet ze een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van ouders: "Kijk, we hebben prima gezondheidszorg in Nederland. Artsen en verpleegkundigen proberen zieke kinderen zo goed mogelijk weer beter te maken. Maar je kan een hoop ellende voorkomen als je je kinderen wel beschermt."

De laatste keer, voor zover bekend, dat er in Zeeland iemand aan mazelen overleed was in oktober 2013 in Tholen. Het ging toen om een 17-jarig meisje dat niet was gevaccineerd.

Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen mazelen. Daardoor komt de ziekte in Nederland niet veel meer voor. Mazelen begint plotseling. De klachten kunnen zijn: koorts,

niet lekker voelen,

verkouden en hoesten,

ontstoken ogen, waardoor iemand niet goed meer tegen licht kan,

kleine witte vlekjes in de mond. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is ongeveer tien dagen. Na drie tot zeven dagen komen vlekjes op de huid. De vlekjes voelen ruw, als schuurpapier. Sommige mensen kunnen erger ziek worden van mazelen. Ze krijgen bijvoorbeeld een oor- of longontsteking. Heel soms gaat er zelfs iemand dood door mazelen. (bron RIVM)

