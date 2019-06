Vier Zeeuwse acts naar Gentse Feesten

Jonge Wolven is de naam van een wedstrijd voor jong muzikaal talent tijdens de Gentse Feesten. Het is van oorsprong een Belgisch concours, maar net als twee jaar geleden stond de inschrijving dit jaar ook open voor Zeeuwse acts.

De Gentse Feesten zijn dit jaar van 19 t/m 28 juli. De hoofdprijs bestaat uit de titel de Jonge Wolf van 2019, een waardebon en een tournee. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste deelnemer per landsdeel. De winnaars uit Wallonië en Zeeland krijgen een optreden op het hoofdpodium van de Gentse Feesten in 2020.

Artistieke grens

Eén van de doelen van Jonge Wolven is het slechten van 'de absurde artistieke grenzen tussen Vlaanderen, Wallonië en Zeeland'. Het streven is een betere uitwisseling van muzikaal talent en knowhow over de taalgrens heen.

Vorig jaar werd de Waalse band Undskyld uitgeroepen tot Jonge Wolf. Candle.Bags uit Vlaams Limburg kreeg de podiumprijs. Twee jaar geleden deden de Zeeuwse bands The Brightt en Gork A27 namens Zeeland mee aan de Jonge Wolven.

De Zeeuwse deelnemers van dit jaar

Smelly Kitchen is een elfmansformatie rond zanger Boaz Brom. De band heeft ruime podiumervaring opgedaan in Nederlandse en Belgische zalen en op festivals. Onlangs verscheen de single All Good (a.k.a. The Papaya Song) als zomers voorproefje van de EP 'Oui Chef!' die in september op vinyl uitkomt.

De Walcherse band PEER behoeft nauwelijks introductie. Het viertal maakte eerder dit jaar het album Laughing About It Is Far More Exciting. Laatste wapenfeit was de selectie van Bleeding Butterflies door de Japanse Netflixserie Terrace House.

AAD is de Rotterdamse band van Adriaan van den Berg, afkomstig uit Bruinisse. Ook de Zeeuwse muzikante Anouk van de Sande (ex-Zaniac) is lid van de band. Vorig jaar verscheen de single All The Bright Places.

Femke Bun werd in 2018 uitgeroepen tot De Zeeuwse Belofte. Als gevolg daarvan werd de singer-songwriter uit Hulst door PopAanZee afgevaardigd naar muziekcompetitie De Grote Prijs van Nederland. Ze heeft inmiddels twee albums op haar naam staan: '2017' en 'Typhoon'.