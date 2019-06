Hete pan op aanrecht vermoedelijke oorzaak brand studentenflat

In de flat wonen vooral veel internationale studenten van de HZ. Vijf studenten die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis in Goes, maar konden vrij snel daarna weer terug naar Vlissingen, waar ze zijn opgevangen door familie of studiegenoten.

Tentamens zijn uitgesteld

Volgens bestuursvoorzitter John Dane van Hogeschool Zeeland is er adequaat gehandeld door studenten toen de brand ontstond. "Ze kwamen direct met brandblussers in actie." Hij roemt hun voortvarendheid en is tevens vol lof over de manier waarop vervolgens de hulpdiensten in actie kwamen. " Er ontstond geen paniek. En ook vandaag is de stemming rustig." De Hogeschool hield vandaag op beide locaties een bijeenkomst voor studenten die nazorg wilden. Een paar tentamens die vandaag op de rol stonden zijn verzet naar later.

Schoonmaakploegen maken de etages vandaag schoon (foto: Omroep Zeeland)

De drie onderste etages van de flat werden gisteravond al snel weer vrijgegeven voor de studenten. Maar voor de 40 studenten van de bovenste twee etages moest opvang worden geregeld. Die verdiepingen stonden vol rook en moesten worden geventileerd. Er was opvang bij studiegenoten of familie, en enkelen sliepen in het City Hotel in Vlissingen.



Schoonmaakploegen maakten vandaag de kamers schoon. Volgens Arjan Wisse van APV Housing kunnen de studenten waarschijnlijk vandaag terugkeren. Behalve de kamer waar de brand uitbrak, die moet worden gerenoveerd. Over een schadebedrag kon hij niets melden.