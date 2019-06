Noodweer voorspeld: Avondvierdaagse op veel plekken afgelast

De avondvierdaagse in Goes is afgelast, omdat de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden, meldt het Omnium op Facebook. Sport Vereniging Borssele spreekt over een 'dramatische weersverwachting' en meldt als organisatie het risico niet te willen nemen. Ook de avondvierdaagse van IJzendijke, Oostburg, Ovezande, Sint-Maartensdijk/Scherpenisse, Sluiskil en Terneuzen gaat niet door.

Andere organisaties houden vinger aan de pols. In Krabbendijke en Sas van Gent wordt op een later tijdstip bepaald of het evenement kan doorgaan. De organisaties van de avondvierdaagse in Sint Jansteen en Vogelwaarde gaan ervan uit dat er vanavond gewandeld wordt.

Volgens weerdienst MeteoGroup zullen vanaf de middag enkele regen- en onweersbuien gaan vallen, met vooral in de avond zware exemplaren. Vannacht trekken de buien weg en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het grijs en regenachtig. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.