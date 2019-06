Erwin Mesu: 'Misschien betekent dit het einde van mijn schaatscarrière'

Erwin Mesu in actie op de Weissensee (foto: Orange Pictures)

Mesu (30) reed het afgelopen jaar zonder ploeg rond in het schaatspeloton en staat ook voor volgend seizoen nog nergens onder contract. "En dus was het tijd voor radicale beslissingen", zegt Mesu in een post op Facebook. "Het ideale moment voor mij om nieuwe dromen na te jagen. Vanuit de Franse Vogezen door alle Alpenlanden trekken om de mooiste fiets en MTB locaties van de Alpen te gaan ontdekken."

Misschien einde carrière

Mesu is van plan tot september te vertrekken. Of hij dan zijn leven als profsporter weer vervolgt, weet Mesu nog niet. "Misschien betekent dit het einde van mijn schaatscarrière, misschien kom ik in september wel zo fit terug dat ik weer vol goede moed aan de winter begin. Dat is voor later zorg."

Alternatieve Elfstedentocht

Erwin Mesu boekte in 2015 zijn mooiste zege uit zijn loopbaan tot nu toe. Toen was hij op de Oostenrijkse Weissensee de sterkte in de Alternatieve Elfstedentocht. De jongere broer van Erwin, Niels Mesu, won die wedstrijd in 2016. Hij rijdt momenteel ook geen wedstrijden, nadat twee keer huidkanker bij hem is geconstateerd.

