Iedere dag zegt Erica: 'Welkom bij de nieuwe vlog van de Kattenbende'

Het begon allemaal met een filmpje van een concert in Den Bosch van hun favoriete groep K3. Erica had een kleine camera van haar oma gekregen en filmde de reis en het concert. Toen ze thuis kwamen en het filmpje gingen bekijken, kwamen ze op het idee om wat vaker te gaan vloggen.

'Oma ook enthousiast'

"Mijn oma was ook erg enthousiast toen ze het filmpje zag", vertelt Erica. "Toen zij kort daarna overleed, hebben we besloten om elke maand een filmpje op internet te zetten." Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een YouTube-kanaal, waarop Nikki en Erica bijna dagelijks een vlog plaatsen.

De dames doen van alles in hun vlogs, waaronder gamen. (foto: Omroep Zeeland)

Hun YouTube-kanaal heet 'De Kattenbende' en dat is een bewuste keuze. Nikki en Erica hebben namelijk drie poezen, Felix, Kristel en Boeffie. En deze drie poezen spelen regelmatig de hoofdrol in de vlogs. "We beschouwen ze als onze kinderen en zijn er dol op", vertelt Erica. "Ondanks dat ze ook heel ondeugend kunnen zijn met z'n drietjes."

'Boeffie doet haar naam eer aan'

Nikki vult aan: "Maar dat maakt het ook heel erg leuk. Boeffie doet haar naam eer aan, klimt overal op, onder of in. En Felix luistert heel erg goed. Als we bijvoorbeeld iets kwijt zijn weet zij precies waar het ligt." Daarnaast komen er ook regelmatig andere onderwerpen voorbij, zoals een kookvlog, knutselvlog, gamevlog en een voorleesvlog.

We willen laten zien dat mensen met een beperking ook heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat wij ook hobby's hebben en dingen ondernemen en niet thuis achter de geraniums blijven zitten." Nikki Langstraat - vlogger

Maar naast alle onderwerpen die aan bod komen, vinden ze het belangrijk om te laten zien hoe het is om te leven met een beperking. Nikki en Erica hebben namelijk allebei een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast zit Nikki door een spierziekte in een rolstoel en heeft Erica autisme.

'Wij hebben ook hobby's'

Nikki: "We willen laten zien dat mensen met een beperking ook heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat wij ook hobby's hebben en dingen ondernemen en niet thuis achter de geraniums blijven zitten."

Negatieve reacties

Naast alle positieve reacties van volgers, krijgen ze ook regelmatig negatieve reacties op hun video's. Nikki: "Meestal worden er vervelende dingen gezegd over Erica en dan word ik heel erg boos. Ze noemen Erica soms een varken of ze zeggen dat ze niet zoveel moet eten. Ook krijgt ze soms te horen dat ze meer moet gaan lopen i.p.v. overal naartoe te gaan met haar scootmobiel."

Erica had er in het begin veel moeite mee en wilde op een gegeven moment zelfs stoppen met vloggen. Erica: "Inmiddels heb ik er veel minder last van en kan ik er wel om lachen. Weet je wat het is, ze zijn gewoon jaloers op ons." Ze hebben de pesterijen inmiddels ook gemeld bij Facebook en mensen die dit soort hatelijke berichten plaatsen worden geblokkeerd.

Erica is aan het vloggen (foto: Omroep Zeeland)

Verliefd, verloofd...

Nikki en Erica hebben al zo'n zes jaar een relatie. Ze zijn allebei groot fan van K3 en hebben elkaar daardoor via Facebook ontmoet. Nikki: "We konden het meteen erg goed met elkaar vinden en werden verliefd op elkaar. Nu wonen we al een aantal jaar samen en zorgen voor onze drie poezen."

Begin dit jaar heeft Erica zelfs op een fandag van familievloggers 'Koetlife' Nikki ten huwelijk gevraagd. Wanneer de bruiloft gaat plaatsvinden is nog onduidelijk. Erica: "We zijn druk aan het sparen, want trouwen is niet goedkoop."

Award winnen

Volgens Nikki is het ook niet de bedoeling dat ze veel geld gaan verdienen met het vloggen. "We doen het in eerste instantie voor de lol. "Erica vult aan dat het wel erg leuk zou zijn Maar het zou natuurlijk wel te gek zijn als we uiteindelijk in de YouTube Gallery terecht komen en misschien zelfs ooit een VEED Award (red. Oscar van de Nederlandse YouTube industrie) winnen, net zoals de familievloggers De Bellinga's of Enzo Knol."