Zoet water opslaan in Kruiningen; is dit voor boeren dé oplossing bij droogte?

Droge akkers in Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

De proef moet uitwijzen hoe een boer in de praktijk regenwater kan opvangen en later kan gebruiken op zijn akkers als het droog is.

Niet langer richting zee

Op een 25 hectare groot perceel wordt water dat tijdens regenbuien valt tijdelijk opgevangen in speciale buizen die voor een deel in de akkers zitten. Dat water wordt dan via buizen met kleine gaatjes erin geïnjecteerd in de 'zoete' grond onder de akker. De gedachte is dat water dat normaal via de sloten wordt afgevoerd naar de Westerschelde, nu wordt opgeslagen in de grond onder de akkers om te worden opgepompt en gebruikt als het droog is.

Tot de knieën in het slik

Provinciebestuurder Ben de Reu is enthousiast: "In 2018 hadden we zo'n periode waar dit systeem bij zou kunnen werken. De ene week extreem veel regen zodat de boeren tot hun knieën in de slik stonden. Een paar weken later veel te droog en geen zoet water om de gewassen te besproeien. Als je nu dat water even kan opslaan, heeft de boer er later plezier van."

Zeeuwse boeren hadden vorig jaar het meeste last van het warme weer. Een hectare zaai-uien in onze provincie leverde toen gemiddeld 15.400 kilo op, dat is 20.000 kilo onder het landelijke gemiddelde. En het is zelfs 29.000 kilo minder dan wat de boeren in Flevoland in 2018 van het land haalden. Veel boeren in Zeeland kunnen in tijden van droogte hun land en dus hun gewassen niet besproeien, omdat er onvoldoende zoet water in de buurt is. In sommige gevallen laten ze tankwagens met water uit andere delen van Nederland komen. Maar dat kost veel geld en is geen oplossing voor op de lange termijn. Als er volgens klimaatvoorspellingen steeds vaker periodes van extreme regenval en droogte zullen zijn, ook in Zeeland, zullen er oplossingen moeten komen om tijdelijk zoet water op te slaan.

Voorwaarde is wel dat de boer geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. "Dit is een biologische boer, dus dat water is zuiver", aldus De Reu. Het is nu de uitdaging om de opslag en het opvangen van het regenwater in de praktijk net zo vlotjes te laten verlopen als in de modellen die bedacht zijn.

Nog dit jaar gaan bij de boer in Kruiningen de buizen de grond in. De provincie betaalt er aan mee. De proef is onderdeel van het project Proeftuin Zoet Water. In het totaal is er dit jaar en volgend jaar 105.000 euro voor uitgetrokken.