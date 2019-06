PvdA verstiert coalitie-feestje

Zevenhonderd keer verspreid

De presentatie van het coalitieakkoord had een feestje moeten worden, maar de PvdA had eigenlijk zelf een beetje roet in het eten gegooid. Maandagavond hielden de Zeeuwse sociaal-democraten een ledenvergadering en nog voor het weekend was het coalitieakkoord in 700-voud over de mail verspreid aan de leden. Er was gevraagd om geheimhouding, maar het gevolg was dat zondag iedereen kon weten wat de inhoud van het akkoord is.

Ledendemocratie

Anita Pijpelink, fractievoorzitter van de Pvda en aankomend provinciebestuurder: "In de Pvda is het een heel normaal gebruik om een coalitieakkoord aan de leden voor te leggen. Ledendemocratie is heel bepalend binnen onze partij." Ze weet niet wie van de zevenhonderd leden het stuk heeft gelekt. De andere coalitiepartijen wisten dat de PvdA het stuk heeft rondgestuurd.

Samen Verschil Maken heet het akkoord en over veel zaken zijn de partijen het eens. Alleen over de kerncentrale had de PvdA nog wat uit te leggen. CDA, VVD en SGP vinden namelijk dat het bespreekbaar moet zijn om de kerncentrale in Borssele langer open te houden dan 2033. De PvdA vindt dat pertinent niet. En dat staat ook in het akkoord.

"Ik denk dat het vooral zegt dat de vier coalitiepartijen dermate veel vertrouwen in elkaar hebben dat de ruimte er is om op dit voor ons essentiële punt een minderheidsstandpunt in te nemen," zegt Pijpelink.