Ruiters: 'Op de weg rijden is te gevaarlijk, soms moet ik toch echt over het fietspad'

Toch zal ze vanwege de veiligheid vaak op het fietspad blijven rijden. "Je kunt niet altijd met je paard in de berm rijden. Soms is het er glad of smal, soms hangen de bramenstruiken er ver over heen. En op de weg rijden doe ik niet, er wordt hier hard gereden."

Officieel moeten ruiters op het ruiterpad en als dat er niet is, in de berm of op de rijbaan. Bij de stal van Roos is geen ruiterpad. "Om daar te komen moeten we eerst ruim een kilometer over het fietspad." Ze vindt dan ook dat de gemeente voor dit soort situaties uitzonderingen moet maken.

Manege houder Roos de Pagter (foto: Omroep Zeeland)

Al jaren is de paardenpoep een heet hangijzer binnen de gemeente Veere. De toeristische gemeente, met veel kilometers kust, is een walhalla voor paardenliefhebbers, die helaas niet allemaal de drollen opruimen als ze hun routes rijden.

Volgens een woordvoerder komen er 'zeer veel klachten' binnen over de poep. En na jaren van waarschuwen gaat ze deze zomer bonnen uitdelen aan ruiters die op fiets- of voetpaden rijden daar waar ze ook een ruiterpad of berm kunnen gebruiken.

'Niemand wordt de weg op gestuurd'

De gemeente benadrukt dat niemand zomaar de weg op gestuurd zal worden en dat het om maatwerk zal gaan. "Als de mogelijkheid er niet is, worden de ruiters niet de weg opgestuurd of bekeurd door de boa's. Dan komt de verkeersveiligheid in gevaar en dat willen we natuurlijk niet. Dan gaat het gesprek met de ruiter over het opruimen van de paardenpoep, want dat is het eigenlijke probleem." Een bekeuring gaat 64 euro kosten, inclusief administratiekosten.

De gemeente Veere is het beu: paardenpoep op fiets- en wandelpaden (foto: Omroep Zeeland)

Bij de stal van De Pagter wordt de poep na groepsritten altijd opgeruimd, zegt Roos. En ze probeert de eigenaren van paarden bij haar gestald zijn, ook zo ver te krijgen. "Misschien dat ruiters door deze actie van de gemeente zich weer iets bewuster worden van de overlast. Maar helemaal poepvrij, ik vraag me af of dat lukt."

Manegehouder Roos de Pagter over de overlast van paardenpoep:

