Zeeuwse boeren blij met wegstemmen van verbod op asbestdaken

Frank Kuijpers is aardappelboer bij Ossenisse (foto: Omroep Zeeland)

Toch wil akkerbouwer Frank Kuijpers op zijn boerenbedrijf bij Ossenisse zijn saneringsplannen doorzetten. Hij heeft al één dak aangepakt voor 35.000 euro en heeft er nog een voor de boeg voor 30.000 euro. Maar hij verwacht dat het mét asbestdak straks niet meer te betalen is om zijn boerenbedrijf tegen brand te verzekeren. "Dat verbod van de overheid kan dan wel van de baan zijn, maar als de verzekeraar het asbest weg wil hebben dan moet je wel."

'Asbest boven de aardappelen moet je niet willen'

Bovendien vind hij dat asbest vooral bij boerenbedrijven geen plaats meer heeft. "Overal waar voeding opgeslagen wordt, zoals met de aardappelen bij mij in de schuur, moet je geen asbest in de buurt willen hebben."

Akkerbouwer Frank Kuijpers over wegstemmen verbod op asbestdaken

Desondanks is hij blij dat er geen tijdsrestrictie meer op zit. "Als iedereen binnen enkele jaren de asbest moet verwijderen en er zijn te weinig asbestsaneerders om aan die vraag te voldoen dan drijft dat waarschijnlijk wel de prijzen op."

Versoepeling regels

Hij hoopt bovendien dat de regels voor asbestsaneringen versoepeld worden. "Als je niet in die asbestdaken gaat zagen of slijpen, hoef je echt niet per sé zo'n lichaamsbedekkend wit pak te dragen. En als je die regels versoepelt, kunnen ook andere aannemers zulke klussen aannemen en gaan de prijzen verder omlaag."

De schuren van Frank Kuijpers (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar trokken de asbestexperts en wetenschappers aan de bel over de in hun ogen doorgeschoten regels voor asbestsanering. Uit metingen blijkt dat bij veel eenvoudige opruimwerkzaamheden nauwelijks asbestvezels vrijkomen. Toch moet er volgens strikte veiligheidsprocedures worden gewerkt.

Doorgeschoten saneringsregels

De wel érg strenge regels voor het opruimen van dat kankerverwekkende goedje staan niet altijd meer in verhouding tot de gezondheidsrisico's, vonden ze. De in hun ogen doorgeschoten saneringsregels hebben de samenleving al miljoenen gekost, hebben ze destijds berekend.

En door het verbod op asbestdaken dat in 2025 in zou gaan, zouden die kosten alleen maar verder stijgen. Daarom vond een meerderheid in de Eerste Kamer dat geen goed idee. In een brief deed staatssecretaris Van Veldhoven vanmorgen enkele handreikingen in een poging om de Eerste Kamer te overtuigen van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Zo stelde ze voor om het verbod pas in 2028 te laten ingaan in plaats van in 2025, maar dat baatte niet.

Te overhaast en te rigoureus

Veel Eerste Kamerleden zeggen wel voorstander te zijn van een verbod op asbestdaken, maar niet op korte termijn. Ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en hen op hoge kosten jagen. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP tegen.

