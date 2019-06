Zo weinig ruimte heeft de brandweer in Axel door dubbel geparkeerde auto's

Vanmorgen woedde er een brand in een appartementencomplex aan de Kanaalkade. Daar kon de brandweer zonder problemen naartoe rijden, maar er zijn straten waar dit niet het geval is. "We rijden liever geen schade natuurlijk, maar het is af en toe echt millimeterwerk en dan is het aan de stuurmanskunst van de chauffeur om schade te voorkomen", zegt brandweerman Martijn Kaijser. "En als je haast hebt dan is de kans groot dat er auto's zijn die bijvoorbeeld een achteruitkijkspiegel verliezen."

Levensgevaarlijk

Het gaat volgens Kaijser vooral om de oude binnenstad van Axel, en dan met name de Julianastraat en de Wilhelminastraat. En dat kan levensgevaarlijk zijn. "Doordat we er niet langs kunnen zijn we met spoed vaak twee minuten later dan gepland en dat is lang want elke minuut telt", aldus Kaijser.

Om de bewoners bewust te maken van de situatie deed de Axelse brandweer ook een oproep via Facebook.

Veel bewoners willen hun auto het liefst voor de deur parkeren en vinden dat de gemeente meer parkeerplaatsen zou moeten aanleggen om dubbel parkeren te voorkomen. De brandweer denkt dat het een probleem tussen beide partijen is en ze het ook samen kunnen oplossen.

'Spiegels inklappen helpt'

Voor de bewoners heeft de brandweer de volgende boodschap: "We kunnen niemand verbieden om voor hun huis te parkeren, maar hou altijd in je achterhoofd dat hulpdiensten er snel langs zouden moeten kunnen. Spiegels inklappen of vlak naast de stoep parkeren helpt al enorm", aldus Kaijser.

