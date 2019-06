Middelburg is klaar met overlastgevende asielzoekers

Exterieur van het AZC in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De groep die overlast veroorzaakt komt uit zogenoemde veilige landen. Dat zijn landen waar mensen niet worden vervolgd vanwege hun ras of geloof en niet worden gefolterd. De overlast van deze groep bestaat volgens burgemeester Harald Bergmann uit het lastig vallen van mensen, vechtpartijen en het plegen van winkeldiefstallen in het centrum van de stad. Met name winkeliers klagen over de problemen.

Incidenten

Er was de laatste jaren al een toename van incidenten, maar in april nam dat 'fors' toe. Middelburg moest extra mensen inhuren om gebiedsverboden op te stellen en er zijn meer politiemensen ingezet om de problemen op te lossen. "Dat vind ik buitenproportioneel. We hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daar meerdere keren op aangesproken. Zij moeten ook actie ondernemen."

Burgemeester Bergmann is blij met het azc, minder met enkele overlastgevers

Bergmann is blij met het azc want dat past volgens hem bij een stad als Middelburg. Er zal ook altijd wel ergens een incident zijn, maar de laatste tijd zijn er te veel problemen. De opvang is bedoeld voor mensen die echt hulp nodig hebben. De overlastgevers zitten in de procedure en krijgen dus ook onderdak, geld en voedsel. "Maar ze komen hier voor geldelijk gewin en daar maken ze misbruik van. Dat geeft een gevoel van onveiligheid," aldus Bergmann.