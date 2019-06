Bier uit Zeeland scoort iets beter dan ander bier

Website Untappd (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat erom dat je als bierbrouwer op de internationale website Untappd van de gebruikers zoveel mogelijk positieve reviews krijgt. Per biertje kun je maximaal vijf kroonkurken toedelen, het equivalent van sterren. De Nederlandse kroonkurkenscores van Untappd zijn verzameld door Pointer, de dataredactie van de KRO/NRCV.

Er zijn in Zeeland elf brouwerijen die volgens Pointer voldoende reviews hebben gekregen, die samen goed zijn voor in totaal 371 verschillende biersoorten. Die zijn weliswaar niet allemaal daadwerkelijk in de eigen ketels gebrouwen, maar bij elkaar wel goed voor gemiddeld 3,42 kroonkurken, toegekend bij 646.0000 beoordelingen van Zeeuws bier. In heel Nederland zijn 13,2 miljoen reviews geteld, maar met een iets lager gemiddelde: 3,39 kroonkurken.

Kees

Brouwerij Kees! in Middelburg eindigt als beste van Zeeland, met een gemiddelde van 3,71 kroonkurk, goed voor een plaatsje in de top tien van Nederland. Daar komen 81 biersoorten vandaan, zoals bovenvermelde "You can't buy happiness etc. etc" maar ook "Enough... is never enough". Het is het bedrijf van Kees Bubberman, die in 2016 door craftbeer-liefhebbers van Ratebeer.com op de vierde plaats van de wereldranglijst van bierbrouwers werd gezet.

Ranglijst

Onderstaand alle Zeeuwse brouwerijen die boven de 250 reviews uitkomen.

"Het verbaast me niet", zegt Zeeuwse bierexpert Ariël Meeuwsen, die ook persoonlijk een voorkeur heeft voor de vele biersoorten van eigen bodem. "Ik denk dat het komt omdat Zeeuwse brouwers stugge volhouders zijn. Alsmaar doorgaan met hun eigen bier, omdat ze ervan overtuigd zijn." Meeuwsen is oprichter van Puur Zeeuws, publiceert over bier en organiseert ook Zeeuwse bierproeverijen. Hij zoekt de oorzaak ook in de aanwezigheid van een aantal regionaal georganiseerde bierverenigingen, waarvan de leden elkaar hun resultaten laten proeven en laten beoordelen. "Op die manier bewaken we hier onze kwaliteit", aldus Meeuwsen.