Eerste Zeeuwse pulskotters weer terug naar oude werkwijze

"Zeer jammer!", reageert schipper en visser Klaas Marijs van de Arnemuiden 20. De nieuwe netten worden geleverd op de kade bij de visafslag in Vlissingen. Het pulsvissen is definitief voorbij. "Het was je toekomst, zeker met de dure olie. Het was een mooi systeem. Je verstookte nu 12 ton per week terwijl dat vroeger 30 ton gasolie was."

Doordat de oude manier van vissen met zware kettingen gebeurt, moet het schip meer gewicht meetrekken. Daardoor wordt er meer brandstof verbruikt. Vissers zoals Marijs zijn bang dat de gasolieprijs gaat stijgen waardoor het vissen een stuk duurder wordt. Klaas Marijs vindt het onbegrijpelijk. "We lopen als Nederland voorop in innovatie. Zeker in deze tijd. En dan wordt je nu gedwongen om vanaf nu vijftig procent meer CO2 te verstoken."

Investering in pulskor was destijds hoger dan investering nu." Visser Klaas Marijs

Terugkijkend was het volgens Marijs de juiste beslissing over te gaan op de pulskor. "Het was zo slecht dat we toen moesten kiezen of failliet gaan door de hoge olieprijs of meegaan in de puls. Plus als je concurrent minder stookkosten heeft kun je er niet tegenop en dan is de keuze niet zo moeilijk hè."

'Gelukkig is de pulskor er qua investering uit'

Voor de meeste kotters die per 1 juni over moesten op een andere vistechniek is de investering eruit. Dat geldt ook voor de Arnemuiden 20. "De investering in de pulskor was vijf jaar geleden hoger dan de investering die we nu doen. En die hebben we er gelukkig uitgehaald."

Daarmee hoopt Marijs het hoofd boven water te houden. En op de vraag of de vis straks ook voor de consument duurder zou kunnen worden is hij duidelijk: "Die kan ook niet te duur worden want hij is al duur. Anders kopen mensen geen vis meer!"

Lees ook: