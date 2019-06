Adviesbureau Poolse arbeidsmigranten maakt overuren: 'We kunnen het eigenlijk niet aan'

Brieven vertalen, helpen met de belastingaangifte, problemen met de werkgever oplossen. De Poolse Gosia, die al bijna twintig jaar in Nederland woont, is van vele markten thuis. Vijf jaar geleden zette ze een bedrijf op dat zich inzet voor Poolse arbeidsmigranten in Zeeland.

Voor grote klussen vraagt ze natuurlijk geld, maar ze houdt ook elke week een gratis spreekuur waar mensen met allerlei vragen en kleine klusjes kunnen binnenlopen. "Het wordt steeds drukker, eigenlijk kunnen we het niet aan. Veel Poolse mensen komen hier alleen om te werken, maar weten niet goed wat de regels zijn. Ik heb bijvoorbeeld een klant die een ernstig bedrijfsongeval heeft gehad waardoor hij niet meer kan werken. Wij helpen dan om alles te regelen."

Leed bij landgenoten

Gosia Lukasik is natuurlijk blij dat haar bedrijf goed loopt, maar ziet ook veel leed bij haar landgenoten dat voorkomen had kunnen worden. "Ik vind dat er ook een rol is weggelegd voor gemeenten. Organiseer alsjeblieft bijeenkomsten voor arbeidsmigranten waar wordt uitgelegd wat je rechten en plichten in Nederland zijn."

Gosia Lukasik heeft het steeds drukker met haar adviesbureau voor arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

Hoeveel Polen er nou precies in Zeeland wonen, is lastig aan te geven. Volgens het CBS stonden in 2008 zo'n 570 Polen ingeschreven in onze provincie en in 2018 bijna 3.100. Maar, in werkelijkheid zijn het er veel meer.

Seizoensarbeiders

Er is ook een aanzienlijke groep Polen in Nederland die hier wel werkt, maar niet staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Je hoeft je namelijk alleen in te schrijven als je langer dan vier maanden blijft. Polen die seizoensarbeid komen doen, vallen daarmee buiten deze cijfers.

Dat er steeds meer Polen in Zeeland wonen, zie je bijvoorbeeld aan de opkomst van Poolse supermarkten. In Vlissingen zijn er zelfs twee. De negentienjarige Marcel Bieledzki werkt bij supermarkt Krówka Polski Sklep aan de Spuistraat."Ik vind het heel leuk om te doen, ik kom op deze manier veel Poolse mensen tegen. Maar we hebben ook Nederlandse, Duitse, Engelse, Roemeense en Hongaarse klanten."

Marcel is vier jaar in Nederland en ziet zijn toekomst hier. "Voorlopig blijf ik in de supermarkt werken, maar ik zou het heel leuk vinden om een ICT-opleiding te gaan volgen."