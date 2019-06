Zeeuws meisje: van botertrutje naar voortrekker gelijkheid

De Zeeuwse meisjes op de posters zijn niet gekleed in klederdracht zoals wij deze kennen. Regenboogkleurige jurken, maar ook blauwe en gele jurken komen flitsend voorbij. Het is de bedoeling dat mensen die voor diversiteit en gelijkheid in Zeeland zijn, deze posters ophalen bij de ophaalpunten en de posters achter hun raam plakken. "Zo kleuren we Zeeland lekker in", aldus Van den Bosch.

De posters kunnen opgehaald worden in Vlissingen, in de Kaas- en notenwinkel, in Middelburg bij Chocolate Lovers, in Tholen bij de Vlinderbloem, in Kortgene bij Le Grand Bazar, in Westkapelle en Arnemuiden bij Juwelier Minderhoud, in alle bibliotheken van Zeeuws-Vlaanderen, in Domburg bij Manhattan Dome en in Zierikzee bij RIK de Kapper. Van den Bosch is nog op zoek naar een ophaalpunt in Goes.

De kunstenaar merkt dat het schort aan gelijkheid en acceptatie in Zeeland. En daar wil hij iets aan doen: "Ik ben in gesprek gegaan met Zeeuwen van alle leeftijden. In deze gesprekken merkte ik vooral dat jonge mensen met een andere etnische afkomst op bijvoorbeeld koopavond niet over straat durven gaan omdat zij bang zijn om uitgescholden te worden." Volgens Van den Bosch zijn het niet alleen jongeren die last hebben van het gebrek aan acceptatie. "Ook ouderen durven soms de straat niet over. Ik hoop dat ik door mijn posters mensen wat meer bewust kan maken."

Kunstenaar Rem van den Bosch met zijn Zeeuws Meisje-posters (foto: Omroep Zeeland)

Hoe de Zeeuwen gaan reageren, weet Van den Bosch nog niet. "Het Zeeuwse meisje stond vroeger altijd bekend als het botertrutje van Zeeland. Dit is in de afgelopen jaren wel veranderd, want ze komt overal terug. Ik steek haar nu letterlijk in een nieuw jasje, maar dat kan natuurlijk ook voor onze nuchtere Zeeuwen een beetje teveel van het goede zijn. Zeeuwen zijn natuurlijk wel altijd van: 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen van de posters vindt."