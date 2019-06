Leerlingen Ostrea krijgen EHBO-les; dat zouden volgens het Rode Kruis alle scholen moeten doen

Op het Ostrea krijgen leerlingen die een sportrichting volgen EHBO-les. Ze leren onder andere reanimeren met behulp van een spel. Het spel 'held' is ontwikkeld door de Hartstichting in samenwerking met de TU Delft. Tijdens de speciale lessen leren de leerlingen hoe ze een AED kunnen gebruiken en leggen ze een kort examen af op een reanimatie-pop.

De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang, hoe sneller gestart wordt met reanimatie, hoe groter de kans op overleven. Volgens de Hartstichting is het daarom erg belangrijk dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Vanaf 14 jaar zouden jongeren fysiek en mentaal in staat zijn om te reanimeren en een AED te gebruiken.

De lessen in Goes worden gegeven door Angelique Hillebrand, zij hoopt dat meer scholen de lessen willen aanbieden. Hillebrand geeft normaal les aan volwassenen dus was het voor haar best even wennen om scholieren les te geven, maar ook voor de leerlingen zijn de reanimatielessen wennen. "Tijdens de les zie je soms wel dat er even gelachen wordt, zeker de mond-op-mondbeademing is toch raar, maar we proberen de leerlingen wel te stimuleren om het te doen."

Het Rode Kruis en artseninitiatief Schok & Pomp voeren hier momenteel landelijk campagne voor. Hun petitie voor EHBO-les op de middelbare school is meer dan 50.000 keer getekend en heeft daarmee ruimschoots de grens van 40.000 overschreden om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Reanimatieles middelbare scholen (foto: Omroep Zeeland)