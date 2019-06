Oud en jong bekijken samen beestjes uit de sloot

Het was de eerste 'Slootjesdag Scheldestraat'. Zo'n 50 leerlingen van 't Kofschip waren druk in de weer met schepnetten, om later hun vangst te kunnen bestuderen. Tussen die vangst zitten onder meer garnalen, muggenlarven, schrijvertjes en wieren .

Vooral de schrijvertjes (een keversoort) zijn een teken dat de waterkwaliteit redelijk goed is, zegt medeorganisator Ada Schreurs van NME-centrum Schouwen-Duiveland. "Die kunnen lopen op het water, maar alleen op schoon water. En hoe meer diersoorten in het water, dat zegt iets over het zuurstofgehalte. Tot nu toe valt de kwaliteit me niet tegen."

Vandaag was de eerste Slootjesdag Scheldestraat (foto: Omroep Zeeland)

Zichtbaar genieten

Bewoners van Borrendamme en 't Gors genieten zichtbaar van de waterbakken vol beestjes, en van het enthousiasme van de kinderen. Want behalve educatief is de slootjesdag bedoeld om mensen uit verschillende doelgroepen aan de Scheldestraat in Zierikzee samen te brengen. Het initiatief komt voort uit het project 'Groen Verbindt' in Zierikzee.